Федеральный закон от 23 ноября 2020 г. N 382-ФЗ "О внесении изменений в статьи 63 и 89 Федерального закона "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 10 ноября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 18 ноября 2020 года

Внести в Федеральный закон от 30 ноября 2011 года N 342-ФЗ "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 49, ст. 7020; 2013, N 27, ст. 3477; 2016, N 27, ст. 4233; 2019, N 31, ст. 4477; 2020, N 31, ст. 5027) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 63 слова "в связи с состоянием здоровья или в связи с сокращением должности в органах внутренних дел" заменить словами "в соответствии с пунктами 8 и 11 части 2 или пунктом 1 части 3 статьи 82 настоящего Федерального закона";

2) часть 12 статьи 89 после слов "пунктами 1" дополнить словами "(кроме случая пребывания сотрудника в отпуске, предусмотренном частью 1 статьи 63 настоящего Федерального закона)".

Президент Российской Федерации В. Путин