СМИ: Актриса Светлана Светличная госпитализирована с инсультом

80-летняя актриса Светлана Светличная, незабываемая Анна Сергеевна из "Бриллиантовой руки", попала в одну из московских больниц с инсультом в ночь на четверг, 26 ноября. Об этом сообщает 5-tv со ссылкой на "знакомый с ситуацией источник"

Согласно информации канала, актриса "сначала пожаловалась на головную боль, а после ей потребовалась медицинская помощь". В настоящее время Светличная находится под наблюдением врачей.

Светлана Светличная родилась в 1940 году в Ленинакане (Армянская ССР) в семье подполковника СМЕРШа. В 1958-м поступила во ВГИК, курс Михаила Ромма.

Дебютировала в кино в 1959-м - в первой картине Михаила Калика "Колыбельная". Далее: "Застава Ильича", "Тридцать три", "Новые приключения неуловимых", "Семнадцать мгновений весны", "Место встречи изменить нельзя" (Надя, сестра Груздевой), "Богиня" Литвиновой, советский фильм ужасов про людей-медведей "День гнева".

Ранее актриса рассказала на телешоу о попытках родных отравить ее ртутью.