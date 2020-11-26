Собянин опроверг слухи о закрытии Москвы

Речь пока не идет ни о локдауне, ни о закрытии каких-либо секторов экономики, подчеркнул столичный мэр. Также, по его словам, пока у властей нет планов переводить на дистанционное обучение учеников младших классов.

По оценкам Сергея Собянина, московская система здравоохранения полностью справляется с текущей ситуацией по коронавирусу.

Ранее Сергей Собянин продлил до 15 января 2021 года домашний режим для людей 65+, а также приостановление работы детских досуговых учреждений. Также остается требование об обязательной удаленке для 30 процентов работников.