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Рубрика: В мире

Джонсон все же уйдет?

Премьеру Британии предрекают "начало конца"
Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)
Российская газета - Федеральный выпуск № 268(8322)
Уход главного советника премьера Бориса Джонсона Доминика Каммингса, ставший сенсацией последних недель, явился своего рода землетрясением для политического Олимпа Британии. В Соединенном Королевстве это было воспринято как "начало конца" премьерской карьеры Джонсона. Сторонники главы правительства сегодня опасаются, что бывший старший помощник премьера приведет к "партизанской операции", в результате чего сторонники брекзита дестабилизируют премьера, чтобы освободить место для продвижения канцлера казначейства Риши Сунака.

Однако, как поговаривают сегодня в правительственных верхах, "Риши не может позволить себе быть долгосрочным канцлером. Он не может пойти в министерство иностранных дел - его просто забудут". Тем более что недавно Сунак заявил, что "определенно" не хочет быть следующим премьером. Не слишком велик шанс возглавить правительство и у Майкла Гоува, канцлера герцогства Ланкастерского. Что же касается Джонсона, то он, как полагают с высокой степенью вероятности, может объявить, что уходит в отставку.

То, что Борису шапка Мономаха оказалась тяжела, не вызывает сомнений

Один из комментаторов сказал: "Это начало конца. Борис потерял почву под ногами... Это чувствуется по запаху. История стара как мир." Еще один депутат парламента от Консервативной партии утверждает, что Джонсон может закончить свою карьеру как Гарольд Вильсон, который, будучи премьером Британии, в приватном порядке признал, что он потерял всякий энтузиазм для этой роли и выдохся как физически, так и морально. То, что Борису шапка Мономаха оказалась тяжела, не вызывает сомнений. На посту мэра Лондона Джонсон чувствовал себя на своем месте, пролоббировав для британской столицы целый ряд новаций, что обеспечило ему огромную популярность у лондонцев. Столичный Сити-Холл, в котором правил энергичный мэр Борис Джонсон, оказался для него куда более приятным местом, нежели мрачноватая канцелярия на Даунинг-стрит,10. Джонсон признал в приватном порядке, что он намерен в будущем году уйти в отставку, так как на свою премьерскую зарплату в 150 тысяч фунтов стерлингов жить ему и его семье затруднительно.

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