Стася Милославская рассказала о своей роли в фильме "На острие"

Девятнадцатилетняя Кира Егорова, девушка из провинции, шумно врывается в спортивный мир и борется с лучшей саблисткой мира Александрой Покровской за Олимпийское золото... Картина "На острие" выходит в прокат 26 ноября. Для актрисы Стаси Милославской это третья спортивная драма, что выходит в этом году после фильмов "Один вдох" и "Стрельцов". Юная красавица сейчас, что называется, на волне. За работу в фильме "Бык" (победитель "Кинотавра" 2019) была номинирована на премию "Золотой орел".

Яркие роли в сериалах "Красные браслеты", "Обычная женщина", "90-е: весело и громко", "Колл -центр" и других проектах привлекли к ней внимание так же стремительно, как победы в мире фехтования - к ее героине Кире Егоровой. Чтобы поговорить о фильме "На острие" и узнать, как научиться побеждать и чем ради этого стоит жертвовать, мы позвонили актрисе в Геленджик. Там идут съемки актуальной романтической комедии "Рашн Юг". Режиссер Антон Федотов, а худрук и автор идеи - Жора Крыжовников. В Геленджике в конце ноября - норд-осты, но что поделать, когда в кадре лето до середины декабря и актрисе приходится сниматься в летних платьях? Однако ей к трудностям не привыкать.

Светлана Ходченкова, которая играет Александру Покровскую, когда шли съемки фильма "На острие", рассказывала в интервью "РГ", как в театральном институте ее учили фехтовать, а потом она пришла на площадку с этим "багажом знаний", но все оказалось неправильно. А как было у вас? Теперь же фехтование продвинутое, электронное.

Стася Милославская: Это так, потому что фехтование - очень быстрый вид спорта. Глазами невозможно отследить момент, кто кого ударил саблей, кто выиграл, кто потерпел поражение. Для этого все электронные приспособления, включая табло, и существуют. Света права - в институте нас обучали сценическому фехтованию, но оно отличается от спортивного: красочное, яркое, немного похоже на балет...

Д'Артаньян и три мушкетера?

Стася Милославская: Да (смеется). А спортивное фехтование - оно скупое на движения и очень быстрое. Чемпионаты и соревнования интересно смотреть и из-за того, как реагируют сами спортсменки, которые принимают участие в бое.

Вы переучивались или за вас фехтовала дублерша в фильме?

Стася Милославская: Я училась. У меня были тренировки, которые длились больше месяца, и постановщик трюков, и преподаватель по фехтованию ставили мне необходимые элементы. Например, стойку. А также - учили правильно двигаться, держать спину, ноги. Я выучила простые элементы: удар, укол. Какие-то трюки делала сама. Но моей задачей было не овладеть этим видом спорта в идеале, а сделать так, чтобы я в кадре смотрелась, как профессионал. За месяц, конечно же, стать спортсменкой невозможно - люди учатся этому годами. Так что мы прибегали к помощи дублера, и я не вижу в этом ничего плохого - каждый должен хорошо делать свою работу.

Но интересная история заключалась в том, что моим дублером была не девочка, а мальчик. Тяжело было найти девочку левшу. А я по жизни - левша, как и моя героиня. И нужно было найти дублера, который держал бы саблю в левой руке, был быстрым и по комплекции похож на меня. И в итоге нашли мальчика Мишу. Ему 17 лет. Мои волосы - дреды - "цепляли" на его голову, гримеры что-то придумывали, и он вместо меня появлялся на площадке.

У вас были прототипы - конкретные спортсменки?

Стася Милославская: Нет, образы собирательные. До начала съемок, когда я стала изучать этот вид спорта, мне очень понравилась Яна Егорян. Многие вещи подсматривала и заимствовала у нее. Мне она показалась девушкой яркой, интересной, эмоциональной и с характером. И я ей написала в Инстаграм. Рассказала, что мы собираемся снимать фильм про фехтование, и я бы очень хотела с ней пообщаться. И мы с ней встретились. Провели вместе вечер, и она мне рассказала много интересного.

А какая у нее была реакция, когда она посмотрела фильм?

Стася Милославская: Она его посмотрела на Московском Международном кинофестивале в октябре. "На острие" был фильмом закрытия в этом году. Я сама не могла быть на той премьере из-за съемок. И Яна написала мне после просмотра и призналась, что она ревела. Мне кажется, что это самое главное. Если девчонки, которые в этом виде спорта Олимпийские чемпионки, звезды, авторитеты, плачут, значит, все мы делали не зря.

Как вы работали с Ходченковой? Не было такой же ситуации - борьбы за звездность, за первое место - как в фильме?

Стася Милославская: Нет. У меня такого в жизни никогда не было. Может, я такой человек. Не знаю хорошо это или плохо, но я ни с кем не конкурирую. Мне неинтересно на это тратить время. Это ненужные рефлексия и нервы. К Свете я относилась, скорее, с трепетом, особенно в первые съемочные дни. Я - вчерашняя студентка, а мне нужно партнерствовать с Ходченковой! Я к ней относилась больше с уважением и волнением, нежели с таким чувством, мол, сейчас ей покажу, что я тоже могу. И мы нашли общий язык и прекрасно общались. Она могла мне что-то подсказать, потому что она - опытный профессионал и большая русская актриса.

Что, по вашему, в жизни важнее: идти по головам или оставаться человеком, ведь и в картине ставится этот вопрос?

Стася Милославская: Для меня, как для Стаси - второе. Я бы не пошла по головам, потому что верю в "бумеранг" - что все плохое вернется и неизвестно, в какой форме. Я этого сильно боюсь, поэтому стараюсь поступать по совести.

В фильме есть и такой посыл: нужно приспосабливаться к своим травмам, учиться с ними жить и идти дальше. И речь, наверняка, не только о физических травмах, но и о психологических. Вы прочувствовали это для себя?

Стася Милославская: Согласна с тем, что травмы и опыт формируют нас, и благодаря этому, мы растем и развиваемся. Но не согласна, что c этими травмами нужно жить. Я - за то, чтобы прорабатывать, преодолевать их и ...отпускать. Неважно с психотерапевтом или нет. Вот такая философия мне ближе.

Вы говорите типично для своего поколения.

Стася Милославская: Я прочла шутку о том, что в 2020-м странно не иметь психотерапевта. Мое поколение стало задумываться не только о физическом, но и о ментальном здоровье - вот что важно. И мне кажется, что преступление - не прорабатывать какие-то вещи и быть несчастливым. То есть люди не подавляют в себе это, а борются. И это круто!

Актеры - это же особенные люди в этом плане. У них часто издерганная психика - им много приходится примерять на себя персонажей, эмоционально и бурно реагировать...

Стася Милославская: Мне это незнакомо. Часто задают такой вопрос: "Как вы разделяете кино и жизнь?" Не очень его понимаю, потому что воспринимаю так: пришла, сделала свое дело и ушла. Я не несу это домой, в обычную жизнь. У меня нет такого, что играю эмоциональные сцены, а потом не могу ночами из-за этого спать. Эмоциональное влияние на меня больше оказывают вещи, связанные не с моей профессией, а с организацией. Халатность, непрофессионализм... Пытаюсь много решать проблем, которые, казалось бы, не должна, но начинаю вникать во все. Как устроена площадка, как работает второй режиссер, как это касается меня.

В 2020 году вышли одна за другой три спортивные драмы с вашим участием "Один вдох", "На острие" и "Стрельцов". А вообще в вашей биографии спортивных драм - четыре.

Стася Милославская: Да, все началось с "Коробки".

Та же команда, которая делала и "На острие".

Стася Милославская: Если говорить обо всех этих четырех фильмах, то только в одном из них я сыграла спортсменку. Так что, можно сказать, что у меня спортивная драма одна - "На острие", а не четыре. Но, если честно, то для себя я решила: больше в спортивных драмах участия не принимаю. Мне кажется, их стало слишком много. Хотя, конечно, все зависит от истории, которую предлагают.

А что бы вам хотелось сыграть?

Стася Милославская: Все мои мечты и желания волшебным образом исполняются. Именно на самоизоляции и после нее мне хотелось чего-то легкого и светлого. Так и случилось - я уехала в Геленджик с хорошей командой, сниматься в истории с южным колоритом. А в целом - хочется такой материал, благодаря которому я буду расти.

Вы снимаетесь в крупной драме о пожарных и спасателях "Огонь" режиссера Алексея Нужного.

Стася Милославская: Да, это будет большое кино, фильм-катастрофа с невероятными артистами, работа с которыми - просто подарок. Основным моим партнером был Андрей Игоревич Смоляков. Также работала с Константином Юрьевичем Хабенским. Большие профессионалы и при этом - скромнейшие люди. Всегда помогут советом. Хочется, чтобы все молодые артисты следовали их примеру. Я сама себе часто напоминаю об этом. Про пожарных у нас еще не было фильма (смеется). Также в фильме "Огонь" снимались Иван Янковский, Виктор Добронравов, Тихон Жизневский - тот самый, что сыграл Майора Грома. Моя героиня работает в штабе авиалесоохраны. Больше занимается офисной работой, но, как это часто бывает - особенно в последнее время, в связи со спросом в кино на сильных женщин, в какой-то момент берет на себя функцию спасательницы.

Как-то я, шутя, писала о том, что Стася Милославская скоро станет Александром Петровым в кино - так много она снимается.

Стася Милославская: Хочу сказать, что несколько лет назад, еще до отношений с Сашей, я сказала, что хочу быть Петровым в юбке. Я ставила себе это, как самоцель. Мне недавно задавали вопрос, мол, вы не боитесь, если вас будет много. И я ответила, что если я в ресторане захочу съесть вкусный десерт, то не буду от него отказываться. Точно так же происходит и с работами в кино. Если мне интересна роль, проект, если мне есть, что сказать, если вижу, что могу что-то дать и получить, то почему я должна отказываться? Только по той причине, что кто-то будет думать, что меня - много?

Когда я поступала в театральный институт, то, как и другие студенты, пробовалась во все вузы. И Константин Аркадьевич Райкин, к которому на курс я даже поступила, но не пошла учиться, потому что предпочла школу-студию МХАТ, сказал нам то, что отличалось от слов других мастеров. Все говорили: приходите именно к нам, не ходите ко всем, расставляйте приоритеты. А он сказал фразу: "Ребята, ходите везде. Такими харчами не разбрасываются!". И я запомнила. Если ко мне приходит, значит, это - мое, это мне нужно. А чужого мне не надо.

Вопрос-ответ

Почему вы - Стася? Сейчас тенденция такая? Борисов - Юра, Чиповская - Аня, есть и другие артисты.

Стася Милославская: Меня так назвали мои родители. Меня с детства никто и никогда в семье не называл Настя. Это для меня чужое имя, хотя по паспорту я - Анастасия. Это не то, чтобы я взяла сценический псевдоним. Если меня на улице позовут "Настя" - я даже не обернусь. Так что для меня это - привычка, а не тенденция и веяние моды.

А что будет, если вы повзрослеете, станете народной или заслуженной артисткой, по-прежнему будете зваться Стася?

Стася Милославская: Хороший вопрос. Я хочу дождаться этого момента, до него пока еще очень далеко (смеется). Я привыкла решать проблемы по мере поступления.

Кстати

Идея создания проекта "На острие" принадлежит продюсерам Елене Гликман и Михаилу Дегтярю. Пять лет назад они работали над фильмом "Коробка", режиссером которого был Эдуард Бордуков. Молодежная лента о дворовом футболе получила положительные отзывы критиков и зрителей по всему миру.

Михаил Дегтярь - известный репортер, также мастер спорта СССР по фехтованию на саблях, знает этот вид спорта изнутри. Именно поэтому он предложил Елене Гликман создать следующую картину о мире фехтования.