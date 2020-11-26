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26.11.2020 14:08
Рубрика: В мире

Трамп отменит ограничения на поездки в США

Текст: Александр Саможнев

Администрация Дональда Трампа рассмотрит возможность отмены запрета на въезд для лиц, недавно побывавших в Бразилии, Великобритании, Ирландии и 26 других европейских странах с целью поддержания индустрии перевозок, сообщает портал ibtimes.com.

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Чиновники администрации отмечают, что ограничения больше не имеют смысла с учетом того, что большинство стран мира не подпадают под запрет на въезд. Восстановление авиасообщения станет толчком для борющихся в условиях кризиса американских авиакомпаний, у которых, по данным авиационной отрасли, международные поездки сократились на 70 процентов.

В конце января президент Трамп приказал запретить въезд в США большинству не американских посетителей из Китая, а в феврале последовало такое же распоряжение в отношении Ирана. В марте были введены ограничения на въезд в страну многим жителям Европы. Аналогичное ограничение было введено для бразильских путешественников в мае.

Большинству лиц, не являющихся резидентами США, запрещен въезд на территорию США, если они находились в любой из этих стран за 14 дней до поездки. Исключения действуют в отношении журналистов, гуманитарных поездок, вопросов здравоохранения и национальной безопасности.

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Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) подсчитала, что доходы отрасли составят около 328 миллиардов долларов, что примерно на 60 процентов меньше, чем в прошлом году. "Этот кризис разрушителен и неумолим", - заявил генеральный директор организации Александр де Жуниак.

На прошлой неделе американская авиакомпания United Airlines сообщила, что ожидает снижения авиаперевозок "как минимум" на 55 процентов в четвертом квартале по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Для British Airways ситуация настолько плоха, что она начинает продавать такие товары, как тапочки и напитки с тележки.

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