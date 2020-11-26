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26.11.2020 20:07
Рубрика: В мире

По ком звонит полночь

Трамп помиловал бывшего советника Майкла Флинна по делу о "руке Москвы"
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 268(8322)
Президент США Дональд Трамп принял ожидаемое решение о помиловании своего бывшего советника Майкла Флинна. Американская Фемида несколько лет преследовала его по делу о мнимых связях предвыборной команды Трампа с Россией в 2016 году, хотя многочисленные расследования в США так и не нашли никаких тому подтверждений.
Генерал Флинн стал жертвой антироссийской "охоты на ведьм" в США. Фото: Reuters Генерал Флинн стал жертвой антироссийской "охоты на ведьм" в США. Фото: Reuters
Генерал Флинн стал жертвой антироссийской "охоты на ведьм" в США. Фото: Reuters

"Генерал Майкл Флинн получил полное помилование, - сообщил глава Белого дома в своем "Твиттер" после подписания соответствующего указа. - Поздравляю генерала Флинна и его прекрасную семью, я знаю, что у вас теперь будет поистине фантастический День благодарения".

Фото: AP Photo / Susan Walsh
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В Белом доме пояснили решение тем, что судебное разбирательство в отношении Флинна не следовало даже и начинать, поскольку оно изначально являлось "безжалостным, политизированным преследованием невиновного человека" со стороны противников Трампа, отказавшихся в 2016 году признать его победу на выборах. Такой вывод, как считают в Белом доме, следует из обзора дела, который провело министерство юстиции США. Как напомнили в Белом доме, ведомство заключило, что "обвинения против генерала Флинна должны быть сняты".

Помилование Флинна сюрпризом не стало, равно как не стала сюрпризом и реакция из лагеря Демократической партии. Конгрессмены Адам Шифф, Джерролд Надлер, с подачи которых во многом и раскручивалось дело отставного генерала, назвали действия Трампа "злоупотреблением полномочиями ради защиты человека, который его покрывал".

Напомним, Флинн стал одной из первых высокопоставленных фигур, поддержавших предвыборную кампанию Трампа в 2016 году. После неожиданной победы на выборах тот предложил генералу должность советника по национальной безопасности в своей администрации, но Флинн проработал в этом качестве всего три недели. Он попал под каток раскручивавшегося противниками Трампа расследования о якобы имевших место связях его штаба с Россией. Флинн действительно в переходный период контактировал с тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком, что в американской практике не редкость. В содержании этих контактов также никакого криминала не обнаружилось, но советника уличили в том, что он неверно информировал о них вице-президента США Майкла Пенса и ФБР. Из-за разразившегося скандала Флинн был вынужден подать в отставку. Сначала он признал вину в даче ложных показаний ФБР, но в январе 2020 года отозвал признание вины и отказался от сделки по делу, которое после рассмотрения в разных инстанциях так до сих пор и не закрыто.

Как бы там ни было, решение Трампа по Флинну выглядит классическим "полночным" помилованием. "Полночными" на американском политическом жаргоне называют действия уходящего президента в период "хромой утки", то есть между состоявшимися выборами и инаугурацией, когда формально он остается действующим главой государства, но его преемник уже избран и готовится вступить в должность. Под занавес уходящий президент стахановскими темпами старается, во-первых, защитить свое наследие от преемника, а, во-вторых, сделать то, что очень хочется, но раньше было политически рискованно. В этот период счет новым указам идет на тысячи и десятки тысяч страниц, подписываются обязательства, производятся назначения и помилования.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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Трамп пока свое поражение на выборах признавать отказывается, но по слухам в СМИ, он планирует несколько "полночных" внешнеполитических решений, среди которых - сокращение воинских контингентов США в Афганистане и Ираке, а также некие жесткие действия против Ирана и Китая. Расчет на то, что его вероятный преемник Джозеф Байден хотя и не поддерживает этих действий, но пересмотреть их не решится, а потому будет вынужден действовать в заданном Трампом направлении. Например, в уставшей от затянувшихся войн Америке любое решение о наращивании численности войск за рубежом было бы непопулярным.

Схожим образом уходившая администрация Барака Обамы в 2016 году сделала все для того, чтобы подорвать отношения с Россией. Антироссийская истерия на заложенном Обамой фундаменте раздулась до невиданных масштабов и буквально парализовала любые попытки Трампа выполнить свое намерение "поладить с Москвой".

Еще одним классическим "полночным" шагом во внешней политике стало решение Джимми Картера в 1981 году в последние дни президентства подписать документ, обязавший США не вмешиваться во внутренние дела Ирана и снять санкции с этой страны в обмен на освобождение американских заложников в Тегеране. Это сильно ограничило свободу маневра для пришедшего к власти Рональда Рейгана.

Билл Клинтон всего за несколько часов до инаугурации Джорджа Буша-младшего подписал указ о помиловании 140 осужденных, включая своего брата Роджера, осужденного по делу о хранении кокаина.

Одним из основоположников "полночной" практики стал в 1801 году второй президент США Джон Адамс, который, проиграв выборы Томасу Джефферсону, за две недели до инаугурации усадил около 50 своих сторонников на пожизненные судейские должности.

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