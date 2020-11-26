Трамп помиловал своего экс-советника по нацбезопасности Флинна

Президент США Дональд Трамп заявил, что помиловал своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна. Об этом американский лидер написал в Twitter.

"Для меня большая честь объявить о помиловании генерала Майкла Т. Флинна", - отметил Трамп. Хозяин Белого дома также поздравил Флинна, выразив мнение, что у них будет поистине фантастический День благодарения.

Напомним, что Флинн, который был назначен советником Трампа в январе 2017 года, признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР о своем разговоре с прежним послом РФ в США Сергеем Кисляком. Однако в дальнейшем была обнародована внутренняя переписка ФБР, из которой следовало, что агенты сознательно пытались вывести Флинна на ложные показания. Дональд Трамп неоднократно критиковал дело против Флинна, ставшее одним из составляющих "российского расследования" спецпрокурора Роберта Мюллера, который так и не нашел никаких доказательств.