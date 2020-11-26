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26.11.2020 12:55
Рубрика: Общество

Генетики испытали созданный вирус-"убийцу" раковых метастаз

Текст: Тимур Алимов

В течение нескольких десятилетий ученые по всему миру проводят исследования искусственно созданных онколитических вирусов, направленных на уничтожение раковых клеток. Часть из них показали свою эффективность - например, применение вируса для лечения меланомы было одобрено в США в 2015 году. Однако, применение этого метода против метастатических видов рака не приносило результата - вирусные частицы не могли преодолеть иммунную систему человека и добраться до злокачественных опухолей.

Фото: iStock
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Существенно продвинуться в решении проблемы удалось группе ученых из Университета Эмори и Кейсовского университета Западного резервного района под руководством профессора Дмитрия Шаяхметова. Результаты их работы опубликованы в издании Science Translational Medicine.

Исследователи модифицировали аденовирус человека так, чтобы иммунитет не сразу реагировал на него. По словам Шаяхметова, это дает возможность ввести вирус в кровь, не вызывая обширной воспалительной реакции.

- Иммунная система эффективно отправляет вирусы в печень на утилизацию, когда они вводятся внутривенно. По этой причине большинство онколитических вирусов вводится непосредственно в опухоль, не затрагивая метастазы. В отличие от этого, наш измененный вирус доставляется системно в достаточно высоких дозах, позволяющих подавить рост опухоли, не вызывая опасной для жизни системной токсичности, - пояснил профессор.

Действенность метода подтвердили лабораторные испытания. Грызунам с привитыми клетками человеческого рака легкого ввели стандартный аденовирус и модифицированный. В результате мыши с обычным аденовирусом скончались в результате повреждения печени через несколько дней. Животные с новым вирусом остались живы, у 35 процентов из них наблюдалось уничтожение образованных метастазами опухолей, которые впоследствии зарубцевались.

Фото: iStock
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Ученые отметили, что измененный аденовирус является своего рода платформой, которую можно "настроить" под конкретный тип рака и даже для индивидуальной терапии.

- Можно наподобие конструктора вооружить вирус разными генами и белками, стимулирующими иммунитет к раку. Для увеличения терапевтического эффекта возможно последовательное введение набора модифицированных вирусов больным с онкологией, - добавил Шаяхметов.

В настоящее время участники исследования изучают способы применения, которые позволят повысить действенность разработанного вируса.

Общество Здоровье Онкология: как победить рак

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