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Рубрика: Спорт

Мишени открыты

Участие нашей сборной в первых гонках сезона под вопросом
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 268(8322)
В пятницу мужской индивидуальной гонкой в Финляндии стартует биатлонный Кубок мира, который будет состоять из десяти этапов. Первые два примет Контиолахти - 28-29 ноября и 3-6 декабря. Однако пока под вопросом состав участников, которые уже прибыли на место проведения соревнований. В некоторых сборных, в том числе в российской команде, обнаружен коронавирус.

В нашей сборной положительный результат показали тесты, взятые 25 ноября. Имена четырех "заболевших" подтвердил Союз биатлонистов России (СБР). Это чемпион мира Антон Бабиков, врачи Роман Лейфер и Евгений Шутов, а также массажист Валерий Лашин.

Фото: EPA
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Как сообщается на сайте СБР, в соответствии с антиковидным протоколом вся команда изолирована в оте­ле и не покидает своих номеров. Питание доставляется каждому индивидуально в пищевых контейнерах. Вчера в Контиолахти начались официальные тренировки, но, например, женская сборная пока занимается в номерах. Как заявил старший тренер Михаил Шашилов, все здоровы и готовы выступать. Сегодня и завтра вся команда, разделенная на две части, пройдет плановые тесты на COVID-19.

Российская сторона предоставила всю необходимую информацию медицинской комиссии Международного союза биатлонистов (IBU), которая накануне провела заседание. Эти документы уже переданы медицинским властям Финляндии, которые и будут решать судьбу наших биатлонистов на стартовом этапе Кубка мира.

Отметим, что положительные тесты также сдали представители сборных Латвии, Молдавии, Франции и Румынии.

Где будем смотреть

28 ноября, суббота, Матч ТВ

12.55, 16.15 Индивидуальная гонка. Мужчины. Женщины. Прямая трансляция

29 ноября, воскресенье, Матч ТВ

12.10, 15.40 Спринт. Мужчины. Женщины.

Прямая трансляция

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