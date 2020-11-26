В мире
26.11.2020 13:29
Текст: Юрий Сизов

Украинскому послу в Минске вручена нота протеста

Игорь Кизим. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС Игорь Кизим. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Игорь Кизим. Наталия Федосенко/ТАСС

Решительный протест в связи с непрекращающейся серией антибелорусских акций в отношении посольства РБ в Киеве содержится в ноте внешнеполитического ведомства Беларуси. Она была вручена 26 ноября украинскому послу Игорю Кизиму, сообщает БЕЛТА, подчеркивая, что белорусская сторона "потребовала обеспечить на надлежащем уровне безопасность дипломатической миссии в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года".

Фото: Валерий Шарифулин/ РИА Новости
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Украинскому дипломату, который был вызван в МИД РБ была выражена крайняя озабоченность бездействием компетентных органов Украины по пресечению провокаций и отсутствием должных мер реагирования на соответствующие официальные запросы белорусской стороны.

Противоправная деятельность радикальных элементов у здания белорусской дипломатической миссии в Киеве, констатируется в ноте, "создает непосредственную угрозу для ее функционирования, а также для безопасности сотрудников посольства и членов их семей".

Кроме того, официальный Минск ожидает реакции украинской стороны в связи с имевшими место провокациями в отношении почетного консульства Республики Беларусь во Львове и исходит из того, что "акты вандализма там будут надлежащим образом расследованы, получат соответствующую оценку правоохранительных органов Украины, а виновные понесут справедливое наказание".

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