Уже в третьей префектуре Японии обнаружен птичий грипп

Агентство Kyodo сообщает о вспышке птичьего гриппа с подозрением на высокую патогенность в префектуре Хёго. Это уже третья территория страны, где будут уничтожены куры.

"В среду утром на птицеферме в городе Авадзи были обнаружены 13 погибших птиц. Анализы показали положительную реакцию на птичий грипп. В хозяйстве будут уничтожены 146 тысяч птиц. Введен карантин на перемещение кур и яиц в десяти километровой зоне вокруг фермы", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось о первом случае птичьего гриппа в префектуре Фукуока, где будут уничтожены 90 тысяч кур. С начала ноября в префектуре Кагава на острове Сикоку выявили восемь очагов птичьего гриппа, уничтожены около миллиона кур.