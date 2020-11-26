В Берлине объяснили суть ограничительных мер

Канцлер Германии Ангела Меркель и 16 глав земель страны договорились продлить действие ограничительных мер до 20 декабря, чтобы еще больше снизить уровень заражения COVID-19 в преддверии Рождества.

Второго ноября Германия приступила к так называемой "волновой остановке", закрыв рестораны, бары, спортивные и развлекательные объекты, но оставив открытыми школы, магазины и парикмахерские. Изначально планировалось, что этот режим продлится четыре недели, отмечает Guardian. Однако, по словам канцлера ФРГ, теперь ограничительные меры будут продлены как минимум до 20 декабря с целью снизить количество новых случаев коронавируса в каждом регионе до менее 50 случаев на 100 тысяч жителей в неделю. "Мы должны продолжать добиваться этой цели", - сказала Меркель журналистам в Берлине.

Канцлер заявила, что, хотя существующие меры позволили остановить всплеск новых коронавирусных инфекций, они стабилизировались и остаются постоянными на высоком уровне. Агентство по борьбе с инфекциями Германии, Институт Роберта Коха, сообщило о 18 тысячах 633 новых случаях за последние 24 часа - по сравнению с 17 561 неделей ранее. "Это самым печальным образом напоминает нам, что за статистикой стоят человеческие судьбы", - сказала Меркель, комментируя эти данные.

Во время семичасовой видеоконференции федеральные и государственные чиновники согласовали ряд новых мер. К ним относятся: ограничение частных собраний до пяти человек из двух домохозяйств, не считая детей до 14 лет. В праздничный рождественский период это число будет увеличено до десяти, чтобы можно было проводить небольшие семейные собрания.

Традиционные новогодние фейерверки не будут поощряться и будут полностью запрещены на некоторых популярных немецких улицах и площадях. Работодателям будет предложено разрешить всем сотрудникам работать из дома с 23 декабря по 1 января. Ношение масок станет обязательным перед и внутри магазинов, на парковках и в большинстве средних школ. Уменьшится количество посетителей, которым будет разрешено посещать более крупные магазины.

Правительство Германии также планирует выделить еще около 17 миллиардов евро в качестве компенсации предприятиям, пострадавшим от локдауна, помимо 15 миллиардов евро, предоставленных федеральными властями в ноябре. Германии, в которой проживает 83 миллиона человек, приписывают относительно хорошие результаты на первом этапе пандемии. Уровень смертности в ФРГ по-прежнему ниже, чем в некоторых других европейских странах, и до сих пор ее режим изоляции был относительно умеренным.

С начала пандемии в Германии зарегистрировано в общей сложности 961 320 случаев заражения вирусом, в том числе 14 771 смертельный исход.