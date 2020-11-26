В бою Тайсона и Джонса разрешили нокаут

В выставочном бою между экс-чемпионом мира в тяжелом весе Майком Тайсоном и экс-чемпионом в пяти дивизионах Роем Джонсом-младшим, получившим российское гражданство, разрешили нокаут.

54-летний Тайсон и 51-летний Джонс выйдут на ринг 28 ноября в Лос-Анджелесе. Из-за развлекательного характера мероприятия Атлетическая комиссия Калифорнии запретила выявлять победителя. Но продюсер этого боя Райан Кавана уточнил, что неофициальное судейство обеспечит Всемирный боксерский совет (WBC).

- Если пойдет кровь, поединок не остановят, - приводит слова Каваны Yahoo. - Бой пройдет по обычным правилам за несколькими исключениями: он будет состоять из восьми раундов по две, а не по три минуты, а боксеры наденут 12-унцовые перчатки.

Майк Тайсон последний раз выходил на ринг в 2005 году и досрочно проиграл Кевину Макбрайду. Рой Джонс в 2018 году победил Скотта Сигмона.