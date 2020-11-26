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26.11.2020 07:55
Рубрика: В мире

В больницах Рио-де-Жанейро закончились места для пациентов с COVID-19

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)
Фото: AP Photo/Silvia Izquierdo Фото: AP Photo/Silvia Izquierdo
Фото: AP Photo/Silvia Izquierdo

Неожиданно для властей штата Рио-де-Жанейро ситуация вокруг распространения коронавируса выходит из-под контроля. В государственных больницах города закончились свободные места в отделениях реанимации и интенсивной терапии, предназначенные для лечения COVID-19. Ситуация осложняется тем, что из четырех полевых госпиталей, развернутых в начале пандемии, три уже закрыты.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Стремительный рост заболеваемости и смертности от коронавируса власти наблюдают последние полторы недели. По данным секретариата здравоохранения штата на 25 ноября, за минувшие сутки здесь выявили 3 тысячи 162 новых случая заражения SARS-CoV-2, 115 человек погибли. Ежедневный прирост заболеваемости и смертности увеличился более чем в два раза по сравнению с показателями двухнедельной давности и уже сопоставим с цифрами на конец мая, когда Рио только начал подходить к плато.

Однако ситуация конца мая кардинально отличалась от нынешней. На тот момент в городе действовал жесткий режим самоизоляции: работали только экстренные службы, доставщики, а также магазины и аптеки. Сегодня же, хоть и с некоторыми санитарными ограничениями, функционируют бары, рестораны, кинотеатры и даже ночные клубы. К концу мая в городе развернули четыре полевых госпиталя. Три из них закрыли совсем недавно.

Накануне исполняющий обязанности губернатора штата Клаудио Кастро заявил, что пока в городе не планируется вводить жесткие ограничительные меры, подобные тем, что действовали здесь еще совсем недавно. Он обещал усилить проверки и начать массовое тестирование населения. "На настоящий момент мы ничего закрывать не будем. Мы будем повышать осведомленность", - заявил Кастро во время пресс-конференции.

Тенденции роста заболеваемости коронавирусом фиксируются практически по всей стране. По данным министерства здравоохранения Бразилии, за последние 24 часа здесь выявлено без малого 48 тысяч новых случаев заражения COVID-19, 654 человека погибли. За весь период пандемии коронавируса в Бразилии им заразились почти 6,2 миллиона человек, более 170 тысяч бразильцев стали его жертвами.

В мире Южная Америка Бразилия Пандемия коронавируса COVID-19

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