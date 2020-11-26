Пенсионерам, которые так и не оформили карту "Мир", стоит поторопиться. Иначе в 2021 году возникнут сложности с получением пенсии.
Еще месяц остается и на выбор трудовой книжки - в течение декабря можно окончательно принять решение, какую книжку оставить - привычную бумажную или перейти на электронную. А вот стать владельцем недвижимости, доставшейся в наследство в другом городе, будет намного проще.
Мораторий на поверку бытовых счетчиков может быть продлен
Возможность продления сроков обязательной поверки бытовых приборов учета находится на стадии обсуждения, сообщили "РГ" в пресс-службе Минстроя.
В апреле, с введением режима самоизоляции, правительство до конца года освободило граждан от поверки бытовых приборов учета - счетчиков электроэнергии, газа и воды. Этот мораторий обязывает ресурсоснабжающие и управляющие компании временно принимать показания приборов даже с истекшим сроком поверки.
Тем не менее, Росстандарт рекомендует гражданам своевременно (заранее) запланировать поверку приборов учета. В ведомстве напоминают, что проверить "метрологический статус" прибора учета можно в электронном реестре Росстандарта ФГИС "Аршин" (указав в поисковой строке заводской или инвентарный номер).
С сентября бумажные свидетельства о поверке счетчиков утратили юридическую силу, значение имеет только запись в реестре Росстандарта. Заказчик поверки вправе потребовать, чтобы поверитель при нем сделал запись в реестре.
У пенсионеров остается месяц на получение карты "Мир"
С 2021 года пенсию можно будет получить только на карту "Мир". 31 декабря истекает срок, в течение которого пенсии могут выплачиваться на карты международных платежных систем Visa и MasterCard.
Банк России дважды из-за пандемии переносил этот срок, изначально установленный на первое июля - сначала на первое октября, потом еще на три месяца, до конца года. Сейчас в Банке России не ответили на запрос "РГ" о том, возможен ли перенос срока в третий раз в связи с ростом заболеваемости COVID-19.
В любом случае пенсии можно будет получать и наличными через "Почту России" - на дом или самостоятельно в почтовом отделении, а также через доставочные организации, которые существуют в каждом регионе. Сохранится и возможность получать пенсию на банковский счет, к которому не привязана банковская карта.
Банк России может продлить послабления для заемщиков
В декабре истекает срок действия ряда рекомендаций и послаблений, принятых Банком России в связи с COVID-19.
Так, ЦБ попросил банки до конца года не обращать взыскание на ипотечные квартиры и приостановить выселение должников из жилья, на которое взыскание уже обращено, а также рекомендовал продолжать реструктуризацию кредитов и не назначать пени и штрафы по ним. Все это касается только заемщиков, столкнувшихся с падением доходов или заболевших COVID. Чтобы банки шли навстречу, ЦБ разрешил им растянуть формирование резервов по реструктурированным кредитам до середины следующего года.
Эти рекомендации действовали до конца сентября, но ЦБ продлил их на три месяца и не исключено, что может продлить еще раз на фоне роста заболеваемости. "Банк России оценивает реальную ситуацию, в наших интересах не допустить ухудшения положения граждан и бизнеса, поэтому мы вместе с правительством работаем над оценкой целесообразности продления особенно актуальных мер поддержки", - сообщили в ЦБ.
Выбрать трудовую книжку можно еще в течение месяца
До первого января 2021 года каждый работник должен определиться, как дальше ему будут вести трудовой стаж - записывать по старинке все места работы, награды и взыскания в бумажную трудовую или в электронную версию трудовой книжки.
Кто до сих пор так и не сделал свой выбор, могут еще в течение месяца лично написать заявление о том, какую трудовую книжку он оставляет, и передать в свой отдел кадров. Как ранее поясняли "Российской газете" в Роструде, электронные трудовые дают работникам ряд преимуществ. Во-первых, это минимизация ошибок и неточностей в записях. Во-вторых, удобство получения сведений, в том числе в случаях, когда организация ликвидирована. Ведь порой это является неразрешимой проблемой. При наличии электронной трудовой книжки, даже в случае ликвидации работодателя, работник сможет запросить в ПФР сведения о своей трудовой деятельности и получить их.
В-третьих, электронную трудовую нельзя потерять или испортить. В-четвертых, через личный кабинет на сайте ПФР каждый работник будет иметь возможность следить, как его работодатель уплачивает страховые взносы, из которых формируется будущая пенсия. В-пятых, становится удобнее получать сведения для оформления визы, загранпаспорта или кредита в банке. Необходимые сведения можно будет запросить через портал госуслуг, многофункциональный центр, в ПФР или у работодателя.
Важно помнить, что если человек сделал свой выбор в пользу электронной книжки, но потом передумал, и захотел вернуть бумажную, у него ничего не получится. А вот если работник сначала оставит все-таки бумажный вариант, но через какое-то время "дозреет" до более передовой формы документа о трудовом стаже, то закон позволяет перейти на электронную книжку и позже.
Появится реестр малого и среднего бизнеса, получающего господдержку
20 декабря Федеральная налоговая служба (ФНС) внесет первые данные в реестр малого и среднего бизнеса, который получает государственную поддержку, а также получающих ее самозанятых.
До этого данные о поддержке, предоставленной субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), никак не агрегировались. Для получения информации о предоставленной конкретному субъекту МСП поддержке нужно было обращаться к различным реестрам, размещаемым на официальных сайтах органов и организаций (оказывающих поддержку МСП), но часто эта информация не публиковалась вообще. Единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки предусматривает объединение сведений всех ранее созданных подобных реестров и открывает к ним доступ для повышения эффективности дальнейшей работы, подчеркивали ранее в Минэкономразвития.
Обменять просроченные права и паспорта можно до 31 декабря
31 декабря истекает срок, отведенный для обмена паспортов и водительских удостоверений, которые требовалось поменять еще весной. Речь идет о тех документах, срок действия которых истек в период с первого февраля до 15 июля.
Напомним, что из-за пандемии и установленного в связи с ней режима самоизоляции, обменять эти документы было проблематично. Поэтому было принято решение продлить их срок действия. Сначала до сентября, а затем и до Нового года, чтобы не создавать очередей ни в ГИБДД, ни в паспортных столах. И вот 31 декабря эти документы перестают действовать.
Отсрочка также касалась и тех, кому в этот период времени исполнилось 14 лет, но паспорт так и не был получен. Им тоже остался месяц, для того, чтобы получить этот документ.
Документов, у которых срок действия истек до 1 февраля или начиная с 16 июля, эта отсрочка не касалась.
Напомним, что если человек управляет автомобилем с просроченным водительским удостоверением, считается, что он не имеет права управления. За это предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей, а автомобиль будет задержан и помещен на спецстоянку, пока машину не заберет кто-нибудь с действующими правами.
Застройщики начнут выплачивать неустойки
В январе перестанет действовать мораторий на выплату неустоек дольщикам. Он был введен весной для поддержки строительной отрасли. Период с апреля по декабрь нынешнего года не включается в срок начисления неустойки по договорам долевого участия, приостанавливается уплата неустойки, процентов, возмещения убытков, требования о которых были предъявлены застройщику до введения этого "антикризисного" порядка.
Также, начиная с апреля и до начала 2021 года, дом не может быть признан "проблемным", даже если застройщик более чем на полгода задержал его сдачу и передачу квартиры покупателю. "После 31 декабря, если нарушение сохранится, то начнет начисляться неустойка, и дома будут признаваться проблемными", - отметили в Национальном объединении строителей (НОСТРОЙ).
Вернутся пени за неоплату ЖКУ
31 декабря истекает мораторий на начисление пеней и штрафов, отключение коммунальных услуг за просрочку оплаты или неполную оплату жилищно-коммунальных услуг.
Он был введен в апреле нынешнего года в начале карантина. Это должно было поддержать жителей, не умеющих платить за квартиру онлайн (преимущественно пожилых людей), а также тех, кто временно потерял доходы.
После этого собираемость платежей резко упала - в апреле до 81%, в мае - до 92,5%. Однако к осени, по данным Минстроя, платежная дисциплина восстановилась - в августе и сентябре она вернулась к допандемийным 97%. В целом население в этом году платит за коммунальные услуги даже лучше, чем год назад, отмечает ведомство - если в 2019 году задолженность населения за ЖКУ равнялась 800 миллиардам рублей, то сейчас она около 731 миллиарда.
Услуги нотариусов станут доступны онлайн
Ряд нотариальных действий станут доступны в удаленном формате. Соответствующие правила вводятся с 29 декабря. Многие эксперты называют новации цифровой революцией в нотариате.
Как подчеркнул президент Федеральной нотариальной палаты России Константин Корсик, заочно у нотариуса можно будет получить ограниченный перечень услуг.
"Без явки к нотариусу смогут совершаться те нотариальные действия, которые не требуют личного общения с гражданином, то есть установления реальной воли заявителя, - рассказал он. - К примеру, это осмотр интернет-сайта в рамках обеспечения доказательств, совершение исполнительных надписей, свидетельствование верности перевода документов, перевод средств на депозитный счет нотариуса и другие. Особое значение такой формат обращения к нотариусу может иметь для жителей труднодоступных и малонаселенных районов страны".
Например, в удаленном режиме можно будет зафиксировать факт оскорблений в Сети. Для этого достаточно будет обратиться к нотариусу через портал госуслуг. Нотариус подготовит для суда необходимые документы, что некая публикация действительно была размещена в Сети. Если автор потом удалит неприличные выражения, он не сможет сделать вид, что ничего не было. Такая юридическая фиксация называется обеспечением доказательств.
Еще одна новация: вводятся дистанционные нотариальные действия с участием двух и более нотариусов. Не путать с удаленными. В этом случае несколько нотариусов из разных городов смогут связываться и оформлять сделку. Такая технология позволит, например, переоформить квартиру, находящуюся в другом регионе.
Особенно удобным новый формат может оказаться тем, кто давно уехал из родного города, а квартира в собственности осталась. Или жилье в другом регионе досталось в наследство. Сегодня, чтобы решить юридические вопросы с недвижимостью на другом конце страны, надо непосредственно ехать на место. Или оформлять доверенность на кого-то из местных. Но теперь все станет проще.
Заканчивается срок моратория на аресты имущества должников
31 декабря прекращается срок действия моратория для судебных приставов на визиты к гражданам-должникам и аресты имущества.
Мораторий был введен в связи с пандемией. "Работа службы в условиях распространения коронавирусной инфекции была организована в непрерывном режиме с учетом требований санитарной безопасности, - подчеркнул директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов. - С учетом пандемии были минимизированы выходы по адресам проживания должников-физических лиц, принудительное исполнение максимально переведено в дистанционный формат".
При этом введенный мораторий не распространялся на принадлежащие должникам транспортные средства: автомобили, мотоциклы, мопеды, квадроциклы, самоходные машины. Машины нередко арестовывают в ходе совместных рейдов приставов и ГАИ.
"Совместные рейды с ГИБДД по розыску должников относятся к классическим способам работы, они в настоящее время проводятся с учетом всех установленных санитарно-эпидемиологических норм, - подчеркнул Дмитрий Аристов. - Проведение рейдов - уже сложившаяся и достаточно эффективная практика. Выявленные должники, не желая расставаться со своим транспортным средством, как правило, стремятся оплатить имеющуюся задолженность. В противном случае на автотранспорт, принадлежащий должникам на праве собственности, накладывается арест, он изымается. Впоследствии арестованное имущество реализуется в соответствии с требованиями законодательства в счет погашения задолженности".
Меняются правила ценообразования для солнечной и ветряной генерации
С первого декабря меняются правила конкурсного отбора и ценообразования тарифов для объектов генерации на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Теперь при конкуренции между собой объектов ВИЭ не будет учитываться технология генерации, а отбор будет происходить из расчета минимальной цены электроэнергии.
Как пояснили "РГ" в пресс-службе Минэнерго, конкурсные отборы объектов ВИЭ на право получения механизмов господдержки станут более эффективными и привлекательными для широкого круга потенциальных инвесторов. Кроме того, снимаются ранее предусматривавшиеся ограничения по временному периоду (до 2024 года) оказания мер поддержки малым объектам ВИЭ, имеющие установленную мощность до 25 МВт, сделав этот механизм постоянным.
Формироваться цена на электрическую энергию ВИЭ-генерации будет не по регулируемым тарифам, а из цены в заявке, поданной инвестором на конкурсный отбор, но не выше утвержденного предельного уровня. Благодаря этому инвестор получит гарантированную цену на электрическую энергию на весь период окупаемости проекта (15 лет).
Заканчивается эксперимент по маркировке молочной продукции
31 декабря заканчивается эксперимент по маркировке молочной продукции. С помощью цифровой маркировки "Честный знак" государство намерено бороться с контрафактом. Система позволит отслеживать весь путь товара - от производства до продажи в магазине.
Сама маркировка молочных товаров начнется уже 20 января 2021 года. Однако сначала будет проводиться на добровольной основе. По планам Минпромторга, переходный период продлится до первого июня. А потом маркировка будет постепенно вводиться в обязательном порядке для разных групп товаров. Так, для мороженого и сыров она станет обязательной с первого июня, для "молочки" со сроком хранения более 40 суток - с первого сентября, а со сроком хранения менее 40 суток - с первого декабря 2021 года. Учет маркированных партий продукции планируется ввести с первого июня 2022 года, введение поштучной прослеживаемости - с первого декабря 2023 года.
Россиян будут автоматически уведомлять о праве на меры соцподдержки
С первого декабря россиян начнут информировать об их правах на получение мер социальной поддержки в личном кабинете на портале Госуслуг. Персональное информирование запускается на базе единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Гражданам будут сообщать о положенных им льготах и выплатах, иных социальных гарантиях. Например, теперь сразу после рождения ребенка родителям будет приходить уведомление о причитающихся пособиях. Кстати, сегодня в России реализуется свыше трех тысяч мер социальной поддержки, которые охватывают 54 миллиона человек.
Электронный больничный оформят дистанционно
С 14 декабря вступает в силу новый порядок выдачи электронных больничных, утвержденный приказом Минздрава. Теперь такой лист нетрудоспособности может быть оформлен дистанционно тем пациентам, которых врач консультирует с помощью телемедицинских технологий. При необходимости он может продлеваться бумажным больничным и наоборот - бумажный можно будет продлить электронным. Если работник числится в разных компаниях, ему выдадут единый электронный больничный, номер которого достаточно будет сообщить каждому работодателю.
Отменяются ограничения на минимальные выплаты по больничному
Также 31 декабря истекает период, в течение которого выплаты по больничному за полный календарный месяц не могли быть ниже минимального размера оплаты труда. При их расчете также должны были учитываться районные коэффициенты, применяемые к заработной плате. Ограничения были введены в связи с пандемией коронавируса и начали действовать с первого апреля.
Завершается временный порядок расчета среднедушевого дохода семьи
Доход безработного члена семьи за предшествующий период трудовой деятельности (от 3 до 12 месяцев) снова посчитают в среднедушевом доходе семьи.
Завершается временный порядок признания семей нуждающимися, а граждан малоимущими для оказания им мер соцподдержки. Он действовал с восьмого апреля и применялся при начислении ежемесячных пособий на детей в возрасте от трех до семи лет, выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка, утверждении субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, иных мер государственной социальной поддержки.
Возместить неполученные выплаты на детей можно только до 31 декабря
Истекает период, в течение которого пособие на детей от 3 до 7 лет можно вернуть за прошлые месяцы.
Пособие предоставляется малоимущим семьям в размере половины регионального прожиточного минимума, установленного на ребенка (в среднем это - 5,5 тысячи рублей). Оно выплачивается с первого июня 2020 года, но начисляется семьям с первого января 2020 года или с того момента, когда ребенку исполнилось три года. Чтобы получить деньги за предыдущие месяцы, нужно успеть подать заявление до 31 декабря этого года. Сегодня пособие уже назначено на более чем 4,2 миллиона детей. На эти цели из федерального бюджета перечислено 202 миллиарда рублей.
Льготники смогут оформлять билеты на поезда через интернет
Пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и другие льготные категории пассажиров смогут оформлять билеты на пригородные электрички и поезда дальнего следования дистанционно. Постановление правительства вступает в силу первого декабря.
В реальности такая возможность появится со следующего года, когда информационные системы компаний-перевозчиков интегрируют с государственной информационной системой "Федеральный реестр инвалидов" и информационными системами, содержащими сведения о льготниках в пригородном сообщении. Проверять сведения о пассажирах и документах, дающих право на льготу, оператору будут самостоятельно в электронном виде. Льготникам больше не придется ездить за билетом в кассу.
Прекращаются временные правила регулирования труда
В последний день года истекает срок действия целого ряда временных правил регулирования трудовых отношений, введенных в апреле этого года из-за пандемии коронавируса.
Речь идет и о праве работников, живущих на Крайнем Севере, перенести свой льготный отпуск на более благополучный в медицинском смысле год, и об особенностях смены вахтовиков, и о временных правилах взаимодействия работодателей с Пенсионным фондом и общероссийской базой вакансий "Работа в России". Все они были приняты в дни вынужденно объявленных в стране нерабочих дней. Тогда предполагалось, что экстренные карантинные меры помогут остановить COVID-19 и со временем надобность в этих временных порядках отпадет. Сейчас власти наблюдают за развитием ситуации с новым всплеском пандемии. В зависимости от ситуации с заболеваемостью коронавирусом и общей ситуацией в экономике они смогут принять решение о продлении действия части этих постановлений на более долгий срок. Проекты таких документов готовят в ведомствах, но будут они подписаны или нет, пока неизвестно.