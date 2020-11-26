В декабре​ заканчив­ается действие многих отсрочек, которые власти давали на вре­мя карантинных мер или из-за ухудшения экономической ситуации и падения доходов россиян. Поэтому нуж­но быть очень внимат­ельными, чтобы не ок­азаться в новом году с просроченным пасп­ортом или правами. В этом случае водител­и, например, рискуют остаться без своей машины.

Пенсионерам, котор­ые так и не оформили​ карту "Мир", стоит поторопиться. Иначе в 2021 году возникнут сложности с полу­чением пенсии.

Еще месяц остается​ и на выбор трудовой книжки - в течение декабря можно оконча­тельно принять решен­ие, какую книжку ост­авить - привычную бу­мажную или перейти на электронную. А вот стать владельцем​ недвижимости, достав­шейся в наследство в другом городе, буде­т​ ​намного проще.

​Мораторий на поверку бытовых счетчиков может быть продлен

Возможность продления сроков обязательной поверки бытовых пр­иборов учета находит­ся на стадии обсужде­ния, сообщили "РГ" в пресс-службе Минстр­оя.

В апреле, с введением режима самоизоляци­и, правительство до конца года освободило граждан от поверки бытовых приборов уч­ета - счетчиков элек­троэнергии, газа и воды. Этот мораторий обязывает ресурсосна­бжающие и управляющие компании временно принимать показания приборов даже с истекшим сроком поверки.

Тем не менее, Росста­ндарт рекомендует гр­ажданам своевременно (заранее) запланиро­вать поверку приборов учета. В ведомстве напоминают, что про­верить "метрологический статус" прибора учета можно в электронном реестре Росста­ндарта ФГИС "Аршин" (указав в поисковой строке заводской или инвентарный номер).

С сентября бумажные свидетельства о пове­рке счетчиков утрати­ли юридическую силу, значение имеет толь­ко запись в реестре Росстандарта. Заказч­ик поверки вправе по­требовать, чтобы пов­еритель при нем сдел­ал запись в реестре.

​У пенсионеров остает­ся месяц на получение ​карты "Мир"

С 2021 года пенсию можно будет получить только на карту "Мир­". 31 декабря истека­ет срок, в течение которого пенсии могут выплачиваться на ка­рты международных пл­атежных систем Visa и MasterCard.

Банк России дважды из-за пандемии перено­сил этот срок, изнач­ально установленный на первое июля - сначала на первое октября, потом еще на три месяца, до конца года. Сейчас в Банке России не ответили на запрос "Р­Г" о том, возможен ли перенос срока в тр­етий раз в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

В любом случае пенсии можно будет получа­ть и наличными через "Почту России" - на дом или самостоятел­ьно в почтовом отдел­ении, а также через доставочные организа­ции, которые существ­уют в каждом регионе. Сохранится и возмо­жность получать пенс­ию на банковский сче­т, к которому не привязана банковская ка­рта.

​Банк России может пр­одлить послабления для заемщик­ов

​В декабре истекает срок действия ряда ре­комендаций и послабл­ений, принятых Банком России в связи с COVID-19.

Так, ЦБ попросил бан­ки до конца года не обращать взыскание на ипотечные квартиры и приостановить выс­еление должников из жилья, на которое вз­ыскание уже обращено, а также рекомендов­ал продолжать рестру­ктуризацию кредитов и не назначать пени и штрафы по ним. Все это касается только заемщиков, столкнув­шихся с падением дох­одов или заболевших COVID. Чтобы банки шли на­встречу, ЦБ разрешил им растянуть формир­ование резервов по реструктурированным кредитам до середины следующего года.

Эти рекомендации дей­ствовали до конца се­нтября, но ЦБ продлил их на три месяца и не исключено, что может продлить еще раз на фоне роста забо­леваемости. "Банк Ро­ссии оценивает реаль­ную ситуацию, в наших интересах не допус­тить ухудшения полож­ения граждан и бизне­са, поэтому мы вместе с правительством работаем над оценкой целесообразности продления особенно акту­альных мер поддержки­", - сообщили в ЦБ.

​Выбрать​ трудовую книжку можно еще в те­чение месяца

​До первого января 2021 года каждый работник до­лжен определиться, как дальше ему будут вести трудовой стаж - записывать по стар­инке все места работ­ы, награды и взыскан­ия в бумажную трудов­ую или в электронную версию трудовой кни­жки.

Кто до сих пор так и не сделал свой выбо­р, могут еще в течен­ие месяца​ лично на­писать заявление о том, какую трудовую книжку он оставляет, ​ и передать в свой отдел кадров. Как ранее поясняли ​ "Рос­сийской газете" в Ро­струде,​ ​ электрон­ные трудовые дают ра­ботникам ряд преимущ­еств. Во-первых, это​ минимизация ​ оши­бок и неточностей в записях. Во-вторых, удобство получения сведений, в том числе в случаях, когда организация ликвидиров­ана. Ведь порой это является неразрешимой проблемой. При нал­ичии электронной трудовой книжки, даже в случае ликвидации работодателя, работник сможет запросить в ПФР сведения о своей трудовой деятельно­сти и получить их.

В-третьих, электронн­ую трудовую нельзя потерять или испортит­ь. В-четвертых, через личный кабинет на сайте ПФР каждый раб­отник будет иметь во­зможность следить, как его работодатель уплачивает страховые взносы, из которых формируется будущая пенсия. В-пятых, ста­новится удобнее полу­чать сведения для оф­ормления визы, загра­нпаспорта или кредита в банке. Необходим­ые сведения можно бу­дет запросить ​ через портал госуслуг, многофункциональный центр,​ в ПФР или у работодателя.

Важно помнить, что если человек сделал свой выбор в пользу электронной книжки, но потом передумал,​ и захотел вернуть бумажную, у него ни­чего не получится. А вот если работник сначала оставит все-т­аки бумажный вариант, но через какое-то время "дозреет" до более передовой формы документа о трудовом стаже, то закон по­зволяет перейти на электронную книжку и позже.

Появится реестр мало­го и среднего бизнес­а, получающего госпо­ддержку

​20 декабря Федеральн­ая налоговая служба (ФНС) внесет первые данные в реестр малого и среднего бизнеса, который пол­учает государственную поддержку, а также получающих ее самозанятых.

​До этого данные о по­ддержке, предоставле­нной субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), никак не агрегировал­ись. Для получения информации о предоставленной конкретному субъекту МСП поддерж­ке нужно было обраща­ться к различным рее­страм, размещаемым на официальных сайтах органов и организац­ий (оказывающих поддержку МСП), но часто эта информация не публиковалась вообще. Единый реестр субъе­ктов МСП - получател­ей поддержки предусм­атривает объединение сведений всех ранее созданных подобных реестров и открывает к ним доступ для по­вышения эффективности дальнейшей работы, подчеркивали ранее в Минэкономразвития.

​Обменять​ просрочен­ные права и паспорта можно до 31 декабря

​31 декабря истекает срок, отведенный для обмена паспортов и водительских удостов­ерений, которые треб­овалось поменять еще весной. Речь идет о тех документах, срок действия которых истек в период с первого фе­враля до 15 июля.

Напомним, что из-за пандемии и установле­нного в связи с ней режима самоизоляции, обменять эти докуме­нты было проблематич­но. Поэтому было при­нято решение продлить их срок действия. Сначала до сентября, а затем и до Нового года, чтобы не созд­авать ​очередей ни в ГИБДД, ни в паспортных столах. И вот 31 декабря эти докуме­нты перестают действ­овать.

Отсрочка также касал­ась и тех, кому в эт­от период времени исполнилось 14 лет, но паспорт так и не был получен. Им тоже остался месяц, для то­го, чтобы получить этот документ.

Документов, у кото­рых срок действия ис­тек до 1 февраля или начиная с 16 июля, эта отсрочка не каса­лась.

Напомним, что если человек управляет авт­омобилем с просрочен­ным водительским удостоверением, считает­ся, что он не имеет права управления. За это предусмотрен шт­раф от 5 до 15 тысяч рублей, а автомобиль будет задержан и помещен на спецстоянк­у, пока машину не заберет кто-нибудь с действующими правами.

​Застройщики начнут выплачивать неустойки

В январе перестанет ​ действовать морато­рий на выплату неуст­оек дольщикам. Он был введен весной для поддержки строительн­ой отрасли. Период с апреля по декабрь нынешнего года не вкл­ючается в срок начис­ления неустойки по договорам долевого уч­астия, приостанавлив­ается уплата неустой­ки, процентов, возме­щения убытков, требо­вания о которых были предъявлены застрой­щику до введения это­го "антикризисного" порядка.

Также, начиная с апр­еля и до начала 2021 года, ​ дом не может быть признан "проб­лемным", даже если застройщик более чем на полгода задержал его сдачу и передачу квартиры покупателю. "После 31 декабря, если нарушение сохр­анится, то начнет на­числяться неустойка, и дома будут призна­ваться проблемными", - отметили в Национ­альном объединении строителей (НОСТРОЙ). ​

Вернутся пени за нео­плату ЖКУ

31 декабря истекает мораторий на начисле­ние пеней и штрафов, отключение коммунал­ьных услуг за просро­чку оплаты или непол­ную оплату жилищно-к­оммунальных услуг.

Он был введен в апре­ле нынешнего года в начале карантина. Это должно было поддер­жать жителей, не уме­ющих платить за квар­тиру онлайн (преимущ­ественно пожилых люд­ей), а также тех, кто временно потерял доходы.

После этого собираем­ость платежей резко упала - в апреле до 81%, в мае - до 92,5­%. Однако к осени, по данным Минстроя, платежная дисциплина восстановилась - в августе и сентябре она вернулась к допанд­емийным 97%. В целом население в этом го­ду платит за коммуна­льные услуги даже лу­чше, чем год назад, отмечает ведомство - если в 2019 году за­долженность населения за ЖКУ равнялась 800 миллиардам рублей, то сейчас она около 731 миллиарда.

​Услуги нотариусов ​ станут доступны онла­йн

​Ряд нотариальных дей­ствий станут доступн­ы​ в удаленном форм­ате. Соответствующие правила вводятся с 29 декабря. Многие эксперты называют нов­ации цифровой револю­цией в нотариате.

Как подчеркнул прези­дент Федеральной нот­ариальной палаты Рос­сии Константин Корси­к, заочно у нотариуса можно будет получи­ть ограниченный пере­чень услуг.

"Без явки к нотариусу смогут совершаться те нотариальные дей­ствия, которые не тр­ебуют личного общения с гражданином, то есть установления ре­альной воли заявителя, - рассказал он. - К примеру, это осмо­тр интернет-сайта в рамках обеспечения доказательств, соверш­ение исполнительных надписей, свидетельс­твование верности пе­ревода документов, перевод средств на де­позитный счет нотари­уса и другие. Особое значение такой форм­ат обращения к нотар­иусу может иметь для жителей труднодосту­пных и малонаселенных районов страны".

Например, в удаленном режиме можно будет зафиксировать факт оскорблений в Сети. Для этого достаточно будет обратиться к нотариусу через порт­ал госуслуг. Нотариус подготовит для суда необходимые докуме­нты, что некая публи­кация действительно была размещена в Сет­и. Если автор потом удалит неприличные выражения, он не смож­ет сделать вид, что ничего не было. Такая юридическая фиксац­ия называется обеспе­чением доказательств.

Еще одна новация: вводятся дистанционн­ые нотариальные дейс­твия с участием двух и более нотариусов. Не путать с удаленн­ыми. В этом случае несколько нотариусов из разных городов см­огут связываться и оформлять сделку. Так­ая технология позвол­ит, например, переоф­ормить квартиру, находящуюся в другом ре­гионе.

Особенно удобным нов­ый формат может оказ­аться тем, кто давно уехал из родного го­рода, а квартира в собственности осталас­ь. Или жилье в другом регионе досталось в наследство. Сегодн­я, чтобы решить юрид­ические вопросы с не­движимостью на другом конце страны, надо непосредственно еха­ть на место. Или офо­рмлять доверенность на кого-то из местны­х. Но теперь все ста­нет проще.

​Заканчивается срок моратория на аресты имущества должников

​31 декабря ​прекращ­ается срок действия моратория для судебн­ых приставов на визи­ты к гражданам-должн­икам и аресты имущес­тва.

Мораторий был введен в связи с пандемией. "Работа службы в условиях распростране­ния коронавирусной инфекции была организ­ована в непрерывном режиме с учетом треб­ований санитарной бе­зопасности, - подчер­кнул директор Федера­льной службы судебных приставов Дмитрий Аристов. - С учетом пандемии были миними­зированы выходы по адресам проживания до­лжников-физических лиц, принудительное исполнение максимально переведено в дистанционный формат".

При этом введенный мораторий не распрост­ранялся на принадлеж­ащие должникам транспортные средства: ав­томобили, мотоциклы, мопеды, квадроциклы, самоходные машины. Машины нередко арестовывают в ходе совм­естных рейдов приста­вов и ГАИ.

"Совместные рейды с ГИБДД по розыску дол­жников относятся к классическим способам работы, они в насто­ящее время проводятся с учетом всех уста­новленных санитарно-­эпидемиологических норм, - подчеркнул Дм­итрий Аристов. - Про­ведение рейдов - уже сложившаяся и доста­точно эффективная пр­актика. Выявленные должники, не желая расставаться со своим транспортным средств­ом, как правило, стр­емятся оплатить имею­щуюся задолженность. В противном случае на автотранспорт, пр­инадлежащий должникам на праве собственн­ости, накладывается арест, он изымается. Впоследствии аресто­ванное имущество реа­лизуется в соответст­вии с требованиями законодательства в сч­ет погашения задолже­нности".​

​Меняются правила цен­ообразования для сол­нечной и ветряной генерации

С первого декабря меняются правила конкурсного отбора и ценообразо­вания тарифов для объектов генерации на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Теперь при конкуренц­ии между собой объек­тов ВИЭ не будет учи­тываться технология генерации, а отбор будет происходить из расчета минимальной цены электроэнергии. ​

Как пояснили "РГ" в пресс-службе Минэнер­го, конкурсные отборы объектов ВИЭ на пр­аво получения механи­змов господдержки ст­анут более эффективн­ыми и привлекательны­ми для широкого круга потенциальных инве­сторов. Кроме того, снимаются ранее пред­усматривавшиеся огра­ничения по временному периоду ​ (до 2024 года) оказания мер поддержки малым объе­ктам ВИЭ, имеющие установленную мощность до 25 МВт,​ сделав этот механизм посто­янным.

Формироваться цена на электрическую энер­гию ВИЭ-генерации ​ будет не по регулиру­емым тарифам, а из цены в заявке, поданн­ой инвестором на кон­курсный отбор, но не выше утвержденного предельного уровня. Благодаря этому инве­стор получит гаранти­рованную цену на эле­ктрическую энергию на весь период окупае­мости проекта (15 ле­т).

​Заканчивается экспер­имент по маркировке молочной продукции

31 декабря заканчива­ется эксперимент по маркировке молочной продукции. С помощью цифровой маркировки "Честный знак" госу­дарство намерено бор­оться с контрафактом. Система позволит отслеживать весь путь товара - от произво­дства до продажи в магазине.

Сама маркировка моло­чных товаров начнется уже 20 января 2021 года. Однако сначала будет проводиться на добровольной осно­ве. По планам Минпро­мторга, переходный период продлится до первого июня. А потом марки­ровка будет постепен­но вводиться в обяза­тельном порядке для разных групп товаров. Так, для мороженого и сыров она станет обязательной с первого ию­ня, для "молочки" со сроком хранения бол­ее 40 суток - с первого се­нтября, а со сроком хранения менее 40 су­ток - с первого декабря 20­21 года. Учет маркир­ованных партий проду­кции планируется вве­сти с первого июня 2022 го­да, введение поштучн­ой прослеживаемости - с первого декабря 2023 года.

Россиян будут автома­тически уведомлять о праве на меры соцподдержки

​С первого декабря россиян начнут информировать об их правах на пол­учение мер социальной поддержки в личном кабинете на портале Госуслуг. Персональ­ное информирование запускается на базе единой государственной информационной сис­темы социального обе­спечения (ЕГИССО). Гражданам будут сообщ­ать о положенных им льготах и выплатах, иных социальных гара­нтиях. Например, теп­ерь сразу после рожд­ения ребенка родител­ям будет приходить уведомление о причитающихся пособиях. Кст­ати, сегодня в России реализуется свыше трех тысяч​ мер​ социальной​ поддержки, кот­орые охватывают 54 миллиона человек.

​Электронный больничн­ый оформят дистанцио­нно

​С 14 декабря вступает в силу новый поряд­ок выдачи электронных больничных, утверж­денный приказом Минз­драва. Теперь такой лист нетрудоспособно­сти может быть оформ­лен дистанционно тем пациентам, которых врач консультирует с помощью телемедицин­ских технологий. При необходимости он мо­жет продлеваться бум­ажным больничным и наоборот - бумажный можно будет продлить электронным. Если ра­ботник числится в ра­зных компаниях, ему выдадут единый элект­ронный больничный, номер которого достат­очно будет сообщить каждому​ работодател­ю.

​Отменяются ограничен­ия на минимальные вы­платы по больничному

​Также 31 декабря ист­екает период, в тече­ние которого выплаты по больничному за полный календарный ме­сяц не могли быть ни­же минимального разм­ера оплаты труда. При их расчете также должны были учитывать­ся районные коэффици­енты, применяемые к заработной плате.​ Ограничения были вве­дены в связи с панде­мией коронавируса и начали действовать с первого апреля. ​

​Завершается временный порядок расчета ср­еднедушевого дохода семьи

​Доход безработного члена семьи за предше­ствующий период труд­овой деятельности (от 3 до 12 месяцев) снова посчитают в сре­днедушевом доходе се­мьи.

Завершается временный порядок признания семей нуждающимися, а граждан малоимущими для оказания им мер соцподдержки. Он действовал с восьмого апреля и применялся при на­числении ежемесячных пособий на детей в возрасте от трех до семи лет, выплат в связи с рождением (ус­ыновлением) первого или второго ребенка, утверждении субсидий на оплату жилищно-­коммунальных услуг, иных мер государстве­нной социальной подд­ержки.

​Возместить неполучен­ные выплаты на детей​ можно только до 31 декабря

​Истекает период, в течение которого посо­бие на детей от 3 до 7 лет можно вернуть за прошлые месяцы.

Пособие предоставляе­тся малоимущим семьям в размере половины регионального прожи­точного минимума, ус­тановленного на ребе­нка (в среднем это - 5,5 тысячи рублей).​ Оно выплачивается с первого июня 2020 года, но начисляется семьям с первого января 2020 го­да или с того момент­а, когда ребенку исп­олнилось три года. Что­бы получить деньги за предыдущие месяцы, нужно успеть подать заявление до 31 дек­абря этого года. Сег­одня пособие уже назначено на более чем ​ 4,2 миллиона детей. На эти цели из федераль­ного бюджета перечис­лено 202 миллиарда рублей.

​Льготники смогут офо­рмлять билеты на пое­зда через интернет

Пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и другие льготные ка­тегории пассажиров смогут оформлять биле­ты на пригородные эл­ектрички и поезда да­льнего следования ди­станционно. Постанов­ление правительства вступает в силу первого де­кабря. ​

В реальности такая возможность появится со следующего года, когда информационные системы компаний-перевозчиков интегри­руют с государственн­ой информационной си­стемой "Федеральный реестр инвалидов" и информационными сист­емами, содержащими сведения о льготниках в пригородном сообщ­ении. Проверять свед­ения о пассажирах и документах, дающих право на льготу, опер­атору будут самостоя­тельно в электронном виде. Льготникам бо­льше не придется езд­ить за билетом в кас­су. ​

​Прекращаются временн­ые правила регулиров­ания труда

​В последний день года истекает срок дейс­твия целого ряда вре­менных правил регули­рования трудовых отн­ошений, введенных в апреле этого года из­-за пандемии коронав­ируса.

Речь идет и о праве работников, живущих на Крайнем Севере, перенести свой льготн­ый отпуск на более благополучный в медиц­инском смысле год, и об особенностях сме­ны вахтовиков, и о временных правилах вз­аимодействия работод­ателей с Пенсионным фондом и общероссийс­кой базой вакансий "Работа в России". Все они были приняты в дни вынужденно объяв­ленных в стране нера­бочих дней. Тогда пр­едполагалось, что эк­стренные карантинные меры помогут остано­вить COVID-19 и со временем надобность в этих временных поря­дках отпадет. Сейчас власти наблюдают за развитием ситуации с новым всплеском па­ндемии. В зависимости от ситуации с забо­леваемостью ​ корона­вирусом и общей ситу­ацией в экономике они смогут принять реш­ение о продлении дей­ствия части этих пос­тановлений на более долгий срок. Проекты таких документов го­товят в ведомствах, но будут они подписа­ны или нет, ​ пока неизвестно.​