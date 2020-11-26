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26.11.2020 07:07
Рубрика: В мире

В Калифорнии заключенные обманом получили миллиард долларов

В тюрьмах Калифорнии десятки тысяч заключенных обманом получали пособия по безработице в связи с пандемией коронавируса. По данным прокурора Энн Мэри Шуберт, общая сумма выплаченных им денег может достигать миллиарда долларов.

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Отмечается, что только за шесть месяцев этого года из каждой калифорнийской тюрьмы было подано 35 тысяч заявок на пособия. Деньги выплачивались напрямую заключенным, либо их родственникам. Среди получателей были также 133 осужденных на смертную казнь, пишет РИА Новости, ссылаясь на NBC.

По данным прокуроров, данное мошенничество стало возможным именно в Калифорнии, так как там системы, сопоставляющей данные о заключенных и действительно безработных, подавших заявки на денежные выплаты. Власти штата уверены, что это самая масштабная мошенническая схема в истории Калифорнии.

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