В Киргизии запретили новогодние корпоративы

Правительство Киргизии ввело официальный запрет на проведение в республике новогодних корпоративных мероприятий. Об этом сообщила вице-премьер-министр КР Эльвира Сурабалдиева.

По ее словам, на праздничных корпоративах, которые традиционно начинаются с 24-25 декабря, собирается большое количество людей. При этом, выразила уверенность вице-премьер, никакого соблюдения социальной дистанции и масочного режима на таких торжествах не будет.

- Особенно запрет касается госслужащих. Соответствующие поручения уже даны госорганам и местным органам самоуправления, - подчеркнула Эльвира Сурабалдиева.

В Киргизии по-прежнему действует режим чрезвычайной ситуации, введенный в марте 2020-го в связи с распространением COVID-19. Всего в стране был выявлен 71171 случай заражения коронавирусом. Выздоровело 62544 человека, умер 1251 заболевший.