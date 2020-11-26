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26.11.2020 14:42
Рубрика: Власть

В Кремле дали оценку призывам сделать "шаг назад" по Донбассу

Текст: Кира Латухина

Подмена понятий и призывы сделать "шаг назад" по Донбассу отбрасывают назад процесс урегулирования, заявили в Кремле.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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Комментируя заявление бывшего руководителя офиса президента Украины Андрея Богдана, призвавшего Владимира Путина сделать "шаг назад" и пересмотреть Минские соглашения, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил журналистам: "Здесь не нужно делать ни шаг назад, ни шаг вперед. Надо выполнять каждой стороной взятые на себя обязательства". "Здесь все предельно просто", - подчеркнул он.

"А рассуждения относительно "шагов назад", относительно подмены одних договоренностей эфемерными другими договоренностями, относительно завуалированных попыток дезавуировать имеющиеся договоренности и так далее - это все далеко не способствует выходу на трек урегулирования, а, наоборот, отбрасывает нас назад", - заключил Песков.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Переговоры по урегулированию конфликта на Украине

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