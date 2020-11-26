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26.11.2020 09:08
Рубрика: В мире

В Латвии на кондитерском предприятии использовали рабский труд

Текст: Надежда Ермолаева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Глава правления латвийского кондитерского предприятия Adugs Язепа Зукулса обвиняется в торговле людьми. Об этом сообщила полиция Латвии.

Фото: iStock
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Суд выдал ордер на арест бизнесмена. Стражи правопорядка установили, что на предприятии длительное время эксплуатировались граждане третьих стран: им не платили зарплату, у них забрали документы. Также изучаются факты применения физического и психологического насилия в отношении приехавших работников.

В свою очередь, юрист предприятия SIA Adugs Production Виктория Яркина отрицает обвинения в адрес фирмы и его руководителя. По ее словам, на предприятии заняты более 200 работников, в том числе 12 индусов. Адвокат заверила, что все работники были оформлены на предприятии официально, имели трудовые визы, были обеспечены жильем, при этом никто никого не порабощал. Она указала, что индусам исправно выплачивалась зарплата, о чем свидетельствуют бухгалтерские документы.

Из-за ареста Зукулса и начавшегося расследования в Латвии и соседних с ней республиках вспыхнул большой скандал. Крупные торговые сети и магазины прибалтийских государств объявили о том, что не будут закупать и продавать продукцию фирмы Adugs.

Между тем

Швейцарский католический священник незаконно удерживал у себя 48-летнюю финскую женщину в течение 12 лет. Об этом сообщило издание Blick. Женщину обнаружили в тяжелом состоянии полицейские, которых вызвали электрики, из-за того что священник вел себя странно и не захотел их впускать квартиру для проведения работ. Как выяснилось, квартира принадлежит вышедшему на пенсию священнику, которого в швейцарских СМИ называют Дон Армандо. После пенсии он продолжил работать на теологическом факультете Университета Лугано. Сейчас бывший священник подозревается в ряде преступлений, в том числе в лишении свободы, нанесении телесных повреждений и заведомое оставление без помощи. Пострадавшая финка помещена в безопасное место.

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