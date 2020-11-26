В Минске высоко оценили коллегиальный диалог МИДов Союзного государства

На особую востребованность оперативного коллегиального диалога министерств иностранных дел Союзного государства в условиях пандемии сделал акцент глава МИД Беларуси Владимир Макей по итогам состоявшегося совместного заседания, информирует БЕЛТА.

Руководитель белорусского МИД поприветствовал своего коллегу Сергея Лаврова и констатировал дружественный и конструктивный характер взаимодействия внешнеполитических ведомств, об эффективности сотрудничества которых, по его словам, "свидетельствуют совместные системные документы, согласованная позиция на международной арене, взаимная поддержка в международных организациях".

В Минске рассчитывают, заявил Макей, и на дальнейшую всестороннюю поддержку российской стороной своих инициатив по углублению интеграции в СНГ и ЕАЭС. А на посту председателя СНГ в 2021 году в РБ, по его словам, "нацелены на системную работу по укреплению Содружества, усиление его роли и повышение авторитета на международной арене".

Высоко ценит Беларусь, подчеркнул министр, надежную, твердую и последовательную позицию российской стороны и при обсуждении правозащитной проблематики на площадках ООН и ОБСЕ. Он с удовлетворением отметил оказываемую Москвой поддержку в послевыборный период на фоне агрессивного внешнего давления на белорусское руководство и попыток дестабилизировать обстановку в республике.

"Мы будем и далее твердо противостоять вмешательству во внутренние дела Беларуси извне, не допускать навязывания односторонних посреднических услуг отдельными государствами и международными структурами", - заявил Макей.

Недавние мероприятия по "белорусскому вопросу" в Совете по правам человека и ОБСЕ, необоснованные санкционные меры, с сожалением отметил министр, наглядно демонстрируют политизацию и нагнетание ситуации со стороны ЕС. По его мнению, налицо явное злоупотребление правочеловеческой тематикой и применение двойных стандартов к нашим странам, которые не разделяют якобы универсальные западные "ценности" и дорожат собственным суверенитетом.

В этой связи Макей дал понять, что официальный Минск готов прекратить любое взаимодействие с Советом Европы, если он будет принимать какие-то программы по сотрудничеству со страной без согласования с белорусской стороной. "Мы заинтересованы сотрудничать с этой организацией. Но если дело пойдет дальше таким образом, что Совет Европы будет без согласования с Беларусью принимать решения о программах сотрудничества с нашей страной, то мы просто прекратим любое взаимодействие с этой организацией", - предупредил министр.