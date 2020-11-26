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26.11.2020 03:32

В ООН призвали прекратить или минимизировать односторонние санкции

Односторонние санкции, принятые в обход Совета безопасности ООН, нарушают права человека и мешают борьбе с пандемией коронавируса. Об этом в среду заявила спецдокладчик ООН Алена Духан, выступая на созванной по инициативе ряда стран, включая Россию и Китай, неформальной встрече Совбеза по вопросу незаконных односторонних санкций.

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Духан подчеркнула, что гуманитарный ущерб от санкций огромен, а пандемия усугубила негативный эффект от них, пишет ТАСС. По ее словам, такие меры нарушают целый ряд базовых прав граждан, включая право на здоровье. "У многих из затронутых стран нет достаточных медицинских средств, оборудования и персонала для лечения COVID-19 и других заболеваний", - указала представитель ООН. Она также отметила, что ухудшающаяся в результате санкций экономическая ситуация ведет к росту бедности.

Духан напомнила о том, что еще в марте генсек ООН Антониу Гутерриш обратился к странам с просьбой отменить односторонние санкции на время пандемии. Об этом же заявила и спецдокладчик, призвав полностью прекратить или минимизировать использование односторонних мер, которые не были одобрены Советом Безопасности.

Международные организации ООН Совет Безопасности ООН Пандемия коронавируса COVID-19 Санкции и антисанкции

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