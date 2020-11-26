В Раде сообщили об огромной "дыре" в бюджете Украины

В украинском государственном бюджете 2020 года образовалась "огромная дыра" - не хватает как минимум 40 миллиардов гривен (1,4 миллиарда долларов - прим. "РГ"). Об этом заявил первый заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной рады Ярослав Железняк.

"Главная проблема - это то, что фактически не осталось денег. Была огромная дыра в бюджете, которую хотели закрыть за счет МВФ, ЕС и Всемирного банка. Но денег нам больше никто не даст - из-за позорного решения по антикоррупционной системе и независимости Нацбанка. А государство больше денег не заработало", - цитирует Железняка пресс-служба его партии "Голос".

По словам депутата, у украинского государства пока еще есть деньги на зарплаты, пенсии, внешний долг и некоторые программы по оборонной отрасли. Но не более того. Например, на строительство дорог, школ, на оборудование для больниц средств уже нет. "И скорее всего и не будет", - заявил Железняк.

Он также отметил, что сейчас Киеву необходимо как-то искать деньги на внешних рынках или сокращать расходы.