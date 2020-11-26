В России появится единый регистр пациентов с онкологией

В России создадут единый регистр онкологических пациентов, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Всероссийском конгрессе пациентов в четверг, 26 ноября.

Он пояснил, что завершена работа над вертикально-интегрированной медицинской системой в области онкологии, которая позволяет не только проводить контроль качества ведения таких пациентов, прогнозировать схемы терапии, но также видеть, насколько эффективно работает диспансер.

Однако сегодня эта система работает в тестовом режиме с ограниченным числом пилотных участников. Ее полноценный запуск запланирован на следующий год.

По словам Мурашко, параллельно ведется работа над регистром в акушерстве, гинекологии и неонатологии. "Впервые мы хотим создать его в России, и в целом в мире этот опыт - один из самых инновационных", - подчеркнул он. Также завершается работа над созданием вертикально-интегрированной информационной системы для пациентов с сосудистым заболеваниями. Все три проекта - приоритетные для следующего года.

Министр напомнил, что впервые вертикально-интегрированная система система была опробована для пациентов с коронавирусом в этом году. Мы создали единый регистр граждан, которые заболели COVID-19. "И это позволило нам прогнозировать развитие ситуации с заболеваемостью и управлять ей", - подытожил Мурашко.