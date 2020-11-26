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Рубрика: Происшествия

Зовите молча

Предлагается запретить звуковую рекламу на улице
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 268(8322)
Госдума начала сбор отзывов на законопроект, запрещающий звуковую рекламу на улицах. Бизнесменам придется научиться зазывать людей в свои магазины молча, не нарушая покой в округе.
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

С инициативой выступила Дума Астраханской области. Законопроект подготовлен по многочисленным просьбам трудящихся, и в данном случае это не фигура речи.

Слишком многих - и не только в Астрахани - достали назойливые голоса, льющиеся из динамиков на крышах торговых центров.

Как рассказывают астраханские депутаты, чтобы привлечь как можно больше прохожих, коммерсанты нередко включают аппаратуру в непрерывным режиме.

То есть одна и та же запись крутится с утра до вечера. Если идешь мимо, это даже весело. Но если живешь по соседству, то становится совсем не весело.

Иногда доходит до трагедий. Несколько лет назад пожилой мужчина в Москве застрелил из окна своей квартиры девушку-промоутера, громко читавшую рекламу на улице.

Фото: iStock
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До того он несколько раз просил несчастную "выключить громкоговоритель", "убираться прочь", "замолчать": открывал форточку и кричал. Но девушка продолжала делать свою работу. Ее можно понять. Затем мужчина стал бросать в нее банки и что попало.

Когда девушка и на это не обратила внимания, мужчина схватился за ружье.

Прямо скажем: к девушке нет претензий, она закон не нарушала, делала то, что должна была по контракту. А мужчине нет никаких оправданий. И тем не менее проблема существует. Разве кому-то станет легче от того, что девушка права, а доведенный до белого каления жилец кругом не прав?

"Фактически звуковая реклама становится навязчивой и отрицательно влияющей на условия работы и досуг граждан, - говорится в пояснительной записке разработчиков законопроекта. - В связи с этим растет социальная напряженность, так как жители домов, расположенных на территориях, прилегающих к торговым площадкам, вынуждены в течение всего дня прослушивать одну и ту же рекламную информацию непрерывно".

Поставить громкоговоритель на машину сегодня запрещено. Но его можно прикрепить к магазину или дать в руки рекламному агенту

Есть санитарные правила, устанавливающие требования к уровню шума. Но их коммерсанты не нарушают. Претензии к звуковой рекламе возникают не от того, что она бьет по ушам, а потому, что мешает жить.

Фото: pixabay.com
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Закон "О рекламе" запрещает лишь "распространение звуковой рекламы при помощи транспортных средств". Так что поставить громкоговоритель на машину сегодня запрещено. Однако тот же самый громкоговоритель можно поставить на крышу магазина, прикрутить к автобусной обстановке, повесить на столбе и т.д. Можно также дать мегафон в руки человеку. Не удивительно, что бизнес все чаще предпочитает говорить во весь голос.

"Звуковая реклама на улице и в общественных местах - это эффективное и выгодное воздействие на потенциальных клиентов. Привлекает внимание, увеличивает посещаемость, - так убеждают своих потенциальных клиентов представители рекламного бизнеса. - В настоящее время это направление активно развивается, демонстрируя потенциальным заказчикам максимальные результаты".

Безусловно, поддерживать бизнес можно и нужно, но в стремлении за прибылью нельзя забывать об окружающих. Правила человеческого общежития никто не отменял.

Внесенный в Госдуму законопроект предлагает запретить "распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтированного и расположенного на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их".

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