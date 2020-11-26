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26.11.2020 17:09
Рубрика: Экономика

В России уточнили требования к гостиницам и номерам

Текст: Евгений Гайва
Категории гостиницам и номерам в России будут присваивать в зависимости от оборудования санитарных комнат, наличия правильной подсветки, площади холлов и других критериев. Постановление правительства о классификации гостиниц вступит в силу с 1 января 2021 года.
Фото: Евгений Самарин / РИА Новости Фото: Евгений Самарин / РИА Новости
Фото: Евгений Самарин / РИА Новости

Документ принят в рамках "регуляторной гильотины", большинство требований содержащихся в прежнем положении от 2019 года, перейдут в новый документ.

Фото: iStock
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Все коллективные средства размещения в России должны иметь категорию от одной до пяти звезд или "без звезд", для номеров также введены требования по категориям. Положение, как и ранее, распространяется на гостиницы, санатории, дома отдыха, апарт-отели, мотели и хостелы. Критерии оценки гостиниц, номеров, персонала, качества услуг детализированы и вынесены в многочисленные приложения к основному тексту.

Например, только гостиницы категории "пять звезд" обязательно должны иметь швейцара и сервис по подносу багажа, наружную архитектурную подсветку здания, декоративное озеленение в холле. Холл при этом должен быть площадью не менее 30 кв. метров плюс по одному кв. метру на каждый номер, начиная с 21 номера, но площадь может не превышать 80 кв. метров.

Воздушно-тепловую завесу на входе, парковку, кондиционирование воздуха во всех помещениях и лифты, даже в двухэтажных зданиях должны иметь гостиницы категорий "четыре" и "пять звезд". Они также должны предоставлять гостям бесплатную бутилированную воду в номере.

Фото: iStock
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Для номеров также вводится классификация и закрепляются требования. Например, к номерам "высшей категории" отнесены "сюит", "аппартмент", "люкс", "джуниор сюит", "студио". Оцениваться категория номеров будет по напольному покрытию, мебели, занавескам, потолку, стенам, освещению, оборудованию ванных комнат. По всем критериям инспекторы будут выставлять баллы. Номера высшей категории должны набрать не менее 27 баллов.

Персонал будут оценивать по наличию высшего образования у руководящего состава, стажу работы сотрудников, наличию профессиональной переподготовки, владению иностранными языками и другим критериям.

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