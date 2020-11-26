Платформа существенным образом сократит временные и трудовые ресурсы экспортеров, рассказала глава РЭЦ Вероника Никишина. Раньше для оформления транспортной субсидии предпринимателям приходилось собирать по 5 коробок документов, на что уходили недели. Теперь понадобится пять минут и одно заявление. Время после сдачи отчетности сократится от года до 15 дней.
Переход на электронное взаимодействие между ведомствами потребовал перестройки всех бизнес-процессов. Теперь экспортеру не нужно каждый раз собирать пакеты документов отдельно для ФТС, ФНС и других профильных организаций. Однажды поданный документ будет отражаться в системе и подтягиваться под нужную задачу.
Чтобы добиться такого результата, понадобилась совместная работа 11 ведомств и доработка целого ряда законов и постановлений правительства, рассказал вице-премьер Алексей Оверчук.
Платформа нужна и самому государству. Ведь ежегодное наращивание экспорта означает и рост нагрузки на органы власти, обращает внимание замглавы минпромторга Василий Осьмаков. "Если сейчас в министерстве администрируется 100 соглашений, то с ростом экспорта их число составит тысячи. Так что действует закон "цифровизируйся или умри", - шутит он.
На первом этапе на платформе доступны 4 суперсервиса, наиболее востребованные экспортерами - подтверждение 0% ставки НДС, подача таможенной декларации, компенсационные программы по транспортировке и выставочно-ярмарочной деятельности. Есть также аналитический блок и услуга поиска иностранного покупателя.
Постепенно "одно окно" охватит все этапы экспортного цикла и все профильные ведомства. Это произойдет в ближайшие 1-2 года, считает Осьмаков.