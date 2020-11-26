Российские экспортеры смогут в режиме онлайн получать компенсации по транспортировке и участию в выставках, подавать таможенную декларацию и подтверждать нулевую ставку НДС в режиме "одного окна". Цифровую платформу, которая в перспективе объединит все государственные сервисы в сфере экспорта, запустил Российский экспортный центр (РЭЦ).

Платформа существенным образом сократит временные и трудовые ресурсы экспортеров, рассказала глава РЭЦ Вероника Никишина. Раньше для оформления транспортной субсидии предпринимателям приходилось собирать по 5 коробок документов, на что уходили недели. Теперь понадобится пять минут и одно заявление. Время после сдачи отчетности сократится от года до 15 дней.

Алексей Оверчук, вице-премьер: "Цифровая платформа "Одно окно" полностью вписывается в тренд на цифровизацию, который задает руководство страны. Мы сразу взяли курс на уход от бумажных процедур и использования сканированных документов. Некоторым ведомствам пришлось с нуля выстраивать работу с электронными данными. Но совместными усилиями мы создали новый удобный сервис для экспортеров"

Переход на электронное взаимодействие между ведомствами потребовал перестройки всех бизнес-процессов. Теперь экспортеру не нужно каждый раз собирать пакеты документов отдельно для ФТС, ФНС и других профильных организаций. Однажды поданный документ будет отражаться в системе и подтягиваться под нужную задачу.

Чтобы добиться такого результата, понадобилась совместная работа 11 ведомств и доработка целого ряда законов и постановлений правительства, рассказал вице-премьер Алексей Оверчук.

Платформа нужна и самому государству. Ведь ежегодное наращивание экспорта означает и рост нагрузки на органы власти, обращает внимание замглавы минпромторга Василий Осьмаков. "Если сейчас в министерстве администрируется 100 соглашений, то с ростом экспорта их число составит тысячи. Так что действует закон "цифровизируйся или умри", - шутит он.

180 миллиардов долларов должен составить несырьевой неэнергетический экспорт к 2024 году согласно нацпроекту "Международная кооперация и экспорт"

На первом этапе на платформе доступны 4 суперсервиса, наиболее востребованные экспортерами - подтверждение 0% ставки НДС, подача таможенной декларации, компенсационные программы по транспортировке и выставочно-ярмарочной деятельности. Есть также аналитический блок и услуга поиска иностранного покупателя.

Постепенно "одно окно" охватит все этапы экспортного цикла и все профильные ведомства. Это произойдет в ближайшие 1-2 года, считает Осьмаков.