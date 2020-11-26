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Рубрика: Экономика

Пассажиры заказали покой

В "Сапсанах" появятся спальные купе
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Столичный выпуск № 268(8322)
Компания "Российские железные дороги" (РЖД) планирует добавить в новые скоростные поезда "Сапсан" спальные купе. Обновленные поезда начнут поступать в Россию в 2022 году, пояснили "Российской газете" в компании.

Пока в каждом составе будет по одному закрытому купе. Производство новых "Сапсанов" уже начала компания Siemens. Такую компоновку вагонов решили ввести по просьбам некоторых пассажиров, которые желали бы ехать отдельно от остальных.

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Сейчас РЖД продолжили модернизацию "Сапсанов" после перерыва, рассказал ранее заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов. "На время пандемии она была приостановлена, потому что поставки части оборудования замерли, в том числе и из Германии", - пояснил он (цитата по ТАСС).

Пока, по словам Пегова, полностью обновлен один поезд, но в итоге планируется модернизировать весь парк. Модернизация намечена на 2021 год. Купе будет "типовой конструкцией", которую можно будет смонтировать в любой поезд, добавил Пегов.

Модернизацию "Сапсанов" задумали провести спустя десять лет после запуска первого поезда. В 2019 году РЖД представили обновленный интерьер вагонов в бежевых и коричневых тонах.

Меняют оформление салона, оконные шторы, обивку кресел, а в бизнес-классе - полностью кресла. Также другим станет освещение, можно будет регулировать его мощность в зависимости от времени суток. Кроме того, в каждом кресле устанавливают розетки для зарядки мобильных телефонов и USB-разъемы.

Обновленные "Сапсаны" также снабжены игровыми зонами для детей. Оборудованы места, где пассажиры могут разместить детские коляски. В вагонах устанавливают кулеры с питьевой водой.

РЖД также в целом обновляют подвижной состав поездов дальнего следования. Новые вагоны уже вышли на маршруты из Москвы во Владивосток, Псков, Волгоград, Читу, Санкт-Петербург.

Экономика Транспорт Железные дороги Компании Транспорт ОАО "Российские железные дороги"

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