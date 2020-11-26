В "Сапсанах" появятся спальные купе

Компания "Российские железные дороги" (РЖД) планирует добавить в новые скоростные поезда "Сапсан" спальные купе. Обновленные поезда начнут поступать в Россию в 2022 году, пояснили "Российской газете" в компании.

Пока в каждом составе будет по одному закрытому купе. Производство новых "Сапсанов" уже начала компания Siemens. Такую компоновку вагонов решили ввести по просьбам некоторых пассажиров, которые желали бы ехать отдельно от остальных.

Сейчас РЖД продолжили модернизацию "Сапсанов" после перерыва, рассказал ранее заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов. "На время пандемии она была приостановлена, потому что поставки части оборудования замерли, в том числе и из Германии", - пояснил он (цитата по ТАСС).

Пока, по словам Пегова, полностью обновлен один поезд, но в итоге планируется модернизировать весь парк. Модернизация намечена на 2021 год. Купе будет "типовой конструкцией", которую можно будет смонтировать в любой поезд, добавил Пегов.

Модернизацию "Сапсанов" задумали провести спустя десять лет после запуска первого поезда. В 2019 году РЖД представили обновленный интерьер вагонов в бежевых и коричневых тонах.

Меняют оформление салона, оконные шторы, обивку кресел, а в бизнес-классе - полностью кресла. Также другим станет освещение, можно будет регулировать его мощность в зависимости от времени суток. Кроме того, в каждом кресле устанавливают розетки для зарядки мобильных телефонов и USB-разъемы.

Обновленные "Сапсаны" также снабжены игровыми зонами для детей. Оборудованы места, где пассажиры могут разместить детские коляски. В вагонах устанавливают кулеры с питьевой водой.

РЖД также в целом обновляют подвижной состав поездов дальнего следования. Новые вагоны уже вышли на маршруты из Москвы во Владивосток, Псков, Волгоград, Читу, Санкт-Петербург.