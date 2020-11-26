В США умер экс-президент Всемирного банка Джеймс Вулфенсон

В среду в Нью-Йорке в возрасте 86 лет скончался бывший президент Всемирного банка Джеймс Вулфенсон. Его сын Адам сообщил, что причиной смерти экономиста стало осложнение после пневмонии.

Вулфенсон был президентом Всемирного банка в 1995-2005 годах, пишет ТАСС. На этом посту он заострил внимание на снижении уровня бедности и удвоил усилия в борьбе с коррупцией. В банке рассказали, что его сотрудники "с глубоким восхищением и уважением" относились к Вулфенсону и его супруге Элейн.

Будучи главой Всемирного банка Вулфенсон неоднократно приезжал в Россию, в последний раз - в 2005 году. Всего же он посетил более 120 стран, пытаясь лучше разобраться в проблемах, с которыми сталкиваются государства - члены банка. При Вулфенсоне структуры Всемирного банка стали более децентрализованными, открытыми и технологически продвинутыми.