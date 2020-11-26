В столице Киргизии с 1 декабря возобновится работа кинотеатров

С первого декабря 2020-го в Бишкеке возобновится работа кинотеатров и фудкортов. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы города Балбак Тулобаев.

По словам и.о. мэра, обязательное условие рестарта экономической деятельности в столице мест развлечений и общественного питания - строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в связи с продолжающимся распространением коронавируса в стране.

- Наполняемость залов кинотеатров не может превышать 50 процентов, кроме того, между зрителями должна соблюдаться социальная дистанция в одно кресло, - подчеркнул Балбак Тулобаев.

Также, как рассказал и.о. главы города, рассматривается вопрос возобновления работы компьютерных клубов в Бишкеке.

По данным минздрава КР, в последние две недели в республике ежедневно выявляют не более 500 новых случаев заражения коронавирусом. Это дает основания медикам говорить о возможном выходе на плато и последующем снижении заболеваемости COVID-19 в стране.