ВЦИОМ: 16% россиян готовы голосовать за непарламентские партии

Отдать свой голос за партию, не представленную в парламенте, готовы 16% наших граждан, следует из результатов опроса, которые представил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов.

"При этом половина из этой группы готова проголосовать за две партии: "Яблоко" и "Партия пенсионеров" набрали по 4%. На третьем месте "Зеленые", показатели всех остальных партий скорее можно охарактеризовать как номинальные", - рассказал Мамонов в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня".

Он обратил внимание, что 71% россиян допустили, что могут проголосовать хотя бы за одну из непарламентских партий, то есть имеется потенциальный интерес и запрос.

По его словам, такие партии не являются объектами пристального внимания со стороны россиян, поэтому и позитивная, и негативная позиции слабо сформированы. Также он отметил их незначительное присутствие в информационном пространстве и слабую резонансность деятельности.

"Каждый четвертый, кто заявил о готовности голосовать за непарламентские партии, заявил о том, что им близка идея этой партии, нравится программа, политика партии. Чаще всего говорили о ценностно-идеологической значимости их партии сторонники "Яблока", "За правду", "Партии Роста", "Парнас", "Гражданская платформа" и "Зеленая альтернатива", - отметил Михаил Мамонов.

Наличие сильных и известных региональных лидеров, уникальное политическое предложение, особенно когда его легко идентифицировать по названию, а также вера в самостоятельность и независимость непарламентских партий может повысить их электоральные шансы. Такие данные были получены в ходе исследований в фокус-группах, поделился социолог.