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26.11.2020 14:06
Рубрика: Экономика

Вестибюлю станции метро "Новослободская" вернут уникальное освещение

Текст: Ирина Огилько
На временно закрытой станции метро "Новослободская" сняли эскалаторные торшеры и снимают облицовку эскалаторов. Как идут работы и что еще предстоит сделать за год капитального ремонта, рассказал журналистам первый замглавы метрополитена - начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.
Фото: Николай Галкин/ТАСС Фото: Николай Галкин/ТАСС
Фото: Николай Галкин/ТАСС

Двери станции закрыты деревянными поддонами, а мраморные колонны затянуты широкими черными лентами с красными надписями: "Мы реставрируем вестибюль…. И здесь станет еще красивее". Журналистов пускают с бокового входа, каждого вносят в журнал посещений. Привычного строительного шума пока нет. Идут лишь подготовительные работы к главному этапу первой очереди капремонта. Также сняты эскалаторные торшеры, теперь стеклянные плафоны стоят возле эскалаторов, а рядом на полу сложены горкой металлические украшения коронки. Тут же лежат и вывернутые энергосберегающие лампы.

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В другой части вестибюля рабочие складывают снятую красно-коричневую облицовку эскалаторов. Здесь же металлические уголки и прочие снятые украшения подъемных механизмов советской поры. Три эскалатора пока стоят на месте, более того, их порой запускают для нужд ремонтников. На самой станции метро выход закрыт щитами от глаз любопытных. В машинном отделении, где, кажется, ничего не поменялось с советской поры, также кипит работа: на больших стендах с надписями "Эскалатор 1,2,3" мигают какие-то лампочки, включены рубильники, многочисленные датчики показывают исправность работающего оборудования. А специалисты тут же предупреждают, что нельзя прикасаться к оборудованию, все под током, убьет. Об этом же предупреждают многочисленные таблички: "Не трогай", "Не шунтируй", "Не делай, пока не…"…

- Вход на станцию закрылся 21 ноября, и работа предстоит большая. Мы реконструируем эскалаторный комплекс и отреставрируем вестибюль станции, - рассказал "РГ" Дощатов. - Сейчас идет первый этап работ - демонтаж эскалаторной облицовки и оборудования. Смонтированы временные выгородки, и дальше мы проведем демонтаж подъемных устройств. После того, как эскалаторы будут демонтированы, мы удалим старый фундамент, на котором они стояли, и приступим к заливке нового фундамента. После этого по регламенту работ смонтируем новые эскалаторы. Их будет не три, как сейчас, а четыре - что повысит пропускную способность станции на 30 процентов. К слову, по данным открытых источников, в 2002 году пассажиропоток на вход на станцию в сутки составлял почти 63 тыс. человек. Смонтированы будут самые современные эскалаторы - с максимальной степенью автоматизации и самыми последними техническими решениями.

По словам Дощатова, подобный опыт увеличения количества эскалаторов уже был у метрополитена, например, на станции "Бауманская" Арбатско-Покровской линии метро. Причем, как и на "Бауманской", на "Новослободской" поставят отечественные подъемные машины. Современные эскалаторные комплексы менее громоздкие, поэтому никаких дополнительных работ по расширению тоннеля не будет. Одновременно будут ремонтировать служебные помещения, приведут в порядок все инженерные коммуникации. После установки и наладки эскалаторов приступят к реставрации вестибюля.

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В частности, отреставрируют нервюры, колонны, купольную лепную розетку со звездой, фриз с парадным орнаментом из резной лепнины в виде цветов и лент. Также обновят покрытия стены, многочисленные колонны, напольное покрытие. Как поясняет специалист, будет восстановлена уникальная система освещения станции. Однако не исключено, что свет в вестибюле, как и при задумке авторов проекта - архитекторов Стрелкова и Душкина - станет более нарядным, но приглушенней и теплее. Словом, по мнению Дощатова, после завершения всех работ, через год, вестибюль станции предстанет перед пассажирами таким, каким он был при ее открытии в 1952 году.

Отметим, что сама станция метро "Новослободская" продолжает работать в обычном режиме, вход и выход с нее доступен через станцию "Менделеевская" серой ветки подземки.

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