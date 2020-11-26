Видео: В Казахстане прошло испытание новой ракеты ПРО России

Испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны прошел на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Тестовый запуск прошел успешно.

Как сообщает пресс-служба Минобороны России, новая противоракета подтвердила заложенные характеристики. Тактические и технические параметры запуска не сообщаются.

"Боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точность", - говорится в официальном сообщении ведомства.

Отметим, что система противоракетной обороны России предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения. А 28 октября на полигоне Сары-Шаган также прошли испытания противоракеты.

Кстати

На форуме "Армия-2020" состоялась презентация пусковой установки перспективного комплекса противоракетной обороны "Абакан". Ракеты-перехватчики способны сбивать малозаметные цели на высоте 25 км и дальности 30 км. Интервал между пусками двух противоракет составляет две секунды, время развертывания установки к бою - шесть минут.