У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

"ВКонтакте" отметит страницы умерших пользователей. Как это выглядит

Текст:   Антон Благовещенский
26.11.2020,  
14:03

Страницы пользователей "ВКонтакте", которых больше нет в живых, появятся специальные отметки. Так, вместо времени и даты последнего визита будет видна надпись: "Страница умершего человека", сообщает паблик LiveExpress.

Чтобы отметить страницу родственника или друга таким образом, пользователь может обратиться в службу поддержки "ВКонтакте", предоставив подтверждающий документ.

"ВКонтакте" и другие сайты перестанут открываться в Internet Explorer в ноябре

Отмечается, что надпись о смерти владельца аккаунта будет видна только на самой странице - в поиске и списке друзей все останется как было.

интернет
Фото: istock
Названа проблема, которая ждет старые Android-смартфоны в 2021 году 25.11.2020
"Яндекс" впервые раскрыл свои главные принципы 19.11.2020
ГП и Роскомнадзор смогут блокировать иностранные интернет-ресурсы в РФ 19.11.2020
соцсети
Он дешевле, чем кажется. Названа реальная стоимость iPhone 12 25.11.2020
Прощай, голос из детства. Россияне простились с Арменом Джигарханяном 14.11.2020
Instagram будет выглядеть по-другому 13.11.2020
ВКонтакте
Фото: Скриншот YouTube
Милла Йовович появится в игре Monster Hunter World 25.11.2020
"ВКонтакте" и "Одноклассники" помогут найти работу 18.11.2020
"ВКонтакте" запустил новый дизайн, который многим нравится. Как его включить 09.10.2020