"ВКонтакте" отметит страницы умерших пользователей. Как это выглядит

Страницы пользователей "ВКонтакте", которых больше нет в живых, появятся специальные отметки. Так, вместо времени и даты последнего визита будет видна надпись: "Страница умершего человека", сообщает паблик LiveExpress.

Чтобы отметить страницу родственника или друга таким образом, пользователь может обратиться в службу поддержки "ВКонтакте", предоставив подтверждающий документ.

Отмечается, что надпись о смерти владельца аккаунта будет видна только на самой странице - в поиске и списке друзей все останется как было.