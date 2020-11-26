Власти Германии продлили карантинный режим из-за распространения COVID-19

Ограничительные меры, введенные в Германии из-за распространения коронавируса, продлены вплоть до 20 декабря с высокой вероятностью дальнейшего продления. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с главами 16 федеральных земель.

"Меры, принятые 28 октября, продолжают действовать. Пока до 20 декабря, - цитирует ее ТАСС. - Но мы согласны с тем, что из-за высокого числа заражений их нужно будет сохранить и до начала января".

При этом на время рождественских каникул планируется сделать послабления, отметила Меркель. Будут разрешены частные встречи, в которых смогут принять участие не более пяти человек из двух семей.

Режим частичного карантина в ФРГ первоначально действовал до конца ноября, однако ситуация в стране по-прежнему остается сложной. Закрыты заведения общепита, они могут работать только навынос. Приостановлена деятельность фитнес-клубов, тату-салонов, бассейнов, кинотеатров и некоторых других общественных заведений. При этом открыты школы и детсады, а также торговые центры.