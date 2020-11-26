Негативное влияние пандемии на бизнес ПСБ было незначительным, рассказал главный финансовый директор банка Евгений Смирнов. С начала пандемии ПСБ реструктурировал буквально несколько кредитов в корпоративном сегменте - всего на сумму около 40 миллиардов рублей, сообщил он.

В сегменте малого и среднего бизнеса этот показатель составляет 13 миллиардов рублей, а в розничном бизнесе - около 12 миллиардов рублей. Пик обращений за кредитными каникулами пришелся на второй квартал.

Восстановление деловой активности после снятия карантинных мер, как рассказал Смирнов, простимулировало спрос на кредиты и транзакционную активность клиентов. Это позволило ПСБ нарастить кредитование и процентные и комиссионные доходы. В результате банк заработал в третьем квартале 8,5 миллиарда рублей чистой прибыли, прибыль за 9 месяцев с начала года составила 16 миллиардов рублей.

Главный финансовый директор ПСБ рассказал также о подходах банка к сделкам M&A (слияния и поглощения). В ближайшее время ПСБ приобретет Роскосмосбанк (РКБ) у госкорпорации "Роскосмос" и до конца второго квартала 2021 года присоединит РКБ. Интеграция Роскосмосбанка позволит ПСБ дополнительно нарастить объемы бизнеса и доходов и увеличить долю на рынке обслуживания предприятий ОПК, отметил Смирнов.

ПСБ подписал с ГК "Роскосмос" меморандум о сотрудничестве, который предполагает перевод всех 120 компаний в составе "Роскосмоса" на обслуживание в ПСБ, в том числе в рамках зарплатных проектов для сотрудников предприятий госкорпорации. Это около 200 тысяч человек. ПСБ будет выступать единым казначейством для "Роскосмоса".

"Наш взгляд на M&A-сделки состоит в том, что эти проекты должны помогать ПСБ развиваться в его ключевом сегменте. Второй принцип выбора банка для покупки - усиление позиций по капиталу. Третий - возможность повышения прибыльности в будущем за счет оптимизации бизнеса", - подчеркнул Евгений Смирнов.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"