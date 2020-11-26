Постановление правительства Вологодской области от 26 ноября 2020 года № 1371 "О продлении режима функционирования "Повышенная готовность" и внесении изменений в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229"

Правительство области постановляет:

1. Продлить режим функционирования "Повышенная готовность" по 15 января 2021 года включительно.

2. В целях оформления листков нетрудоспособности для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше, соблюдающим режим самоизоляции в период действия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, установить сроки начала и окончания режима самоизоляции: с 30 ноября 2020 года по 13 декабря 2020 года включительно, с 14 декабря 2020 года по 27 декабря 2020 года включительно, с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года включительно, с 11 января 2021 года по 15 января 2021 года включительно.

3. Внести в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Вологодской области" следующие изменения:

3.1. В пункте 1 цифры и слова "30 ноября 2020 года" заменить цифрами и словами "15 января 2021 года".

3.2. В пункте 3:

3.2.1. В абзаце четвертом после слов "на открытом воздухе" дополнить словами "без привлечения зрителей".

3.2.2. В абзаце шестом после слов "указанной деятельности" дополнить словами "без привлечения зрителей и проведения спортивных и физкультурно-массовых мероприятий".

3.2.3. В абзаце девятом:

3.2.3.1 слова и цифры "с 08.00 до 24.00" заменить словами и цифрами "с 08.00 до 22.00";

3.2.3.2 цифры и слово "50 процентов" заменить цифрами и словом "25 процентов";

3.2.3.3 цифры и слово "500 человек" заменить цифрами и словом "250 человек".

3.3. Пункт 4 дополнить абзацами следующего содержания:

"Организациям общественного питания обеспечить организацию обслуживания посетителей с обязательным проведением контроля температуры посетителей, а также при условии загрузки не более 1 человека на 4 квадратных метра, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких организаций, обслуживания на объектах придорожного сервиса и железнодорожных вокзалах, обслуживания питания работников.

Организациям общественного питания в торговом центре, где посетителям предлагаются услуги сразу нескольких предприятий питания, имеющих общий зал для питания:

обеспечить отдельные посадочные зоны для посетителей данной организации общественного питания в зале с расстоянием не менее 1,5 метра между ними;

установить прозрачные защитные экраны с окнами оформления и выдачи заказа.

Мероприятия, связанные с празднованием Нового года:

проводить на открытом воздухе с соблюдением социального дистанцирования;

для обучающихся проводить в отдельном классе (группе) образовательной организации области в отсутствие родителей (законных представителей), лиц из иных организаций и с соблюдением социального дистанцирования.

Рекомендовать организациям, осуществляющим деятельность на территории Вологодской области, обеспечить перевозку работников к месту (от места) работы служебным транспортом.".

3.4. Абзац пятый пункта 6 после слов "больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)" дополнить словами "или до выздоровления (в случае развития заболевания)".

3.5. В абзаце втором подпункта 8.1 пункта 8 после слов "масочный режим" дополнить словами "(использование средств индивидуальной защиты органов дыхания)".

3.6. В пункте 10:

3.6.1. В абзаце шестом после слов "с очным присутствием граждан" дополнить словами "(в том числе мероприятия, связанные с празднованием Нового года)".

3.6.2. В абзаце девятом слова и цифры "с 00.00 до 08.00" заменить словами и цифрами "с 22.00 до 08.00".

3.7. Абзацы пятый - девятый пункта 11 признать утратившими силу.

3.8. В абзаце втором пункта 19 слова и цифры "с привлечением зрителей не более 25 процентов вместимости в закрытых спортивных сооружениях и не более 50 процентов - на открытых спортивных сооружениях" заменить словами "без привлечения зрителей".

3.9. В пункте 20:

3.9.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:

"обеспечить организацию проведения театрально-концертных и выставочных мероприятий в подведомственных учреждениях с соблюдением методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;".

3.9.2. Абзац третий признать утратившим силу.

4. Рекомендовать организациям, осуществляющим деятельность на территории Вологодской области, не проводить корпоративные мероприятия, связанные с празднованием Нового года, в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 3.7 пункта 3, который вступает в силу с 15 декабря 2020 года.

Губернатор области О.А.Кувшинников







