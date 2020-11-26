ВОЗ: Физическим упражнениям необходимо уделять от 2,5 до 5 часов в неделю

Как отмечают эксперты ВОЗ, "любое движение полезно для здоровья". "Если бы население мира было более активным, можно было бы избежать до пяти миллионов смертей в год", - уверены они.
Прежде организация выступала за то, чтобы несовершеннолетние уделяли физическим упражнениям по 60 минут в день, а взрослые по 150 минут в неделю. События последнего года вынудили ВОЗ пересмотреть рекомендации. "Детская норма" осталось прежней, а вот для взрослых ее увеличили. Причем для всех, не исключая хронических больных и инвалидов.
Согласно статистике, собранной организацией, 25 процентов взрослых и 80 процентов подростков не имеют достаточной физической активности. В итоге это ведет к тому, что на медицинскую помощь им уходит дополнительно 54 миллиарда долларов, а производительность снижается в экономическом плане на 14 миллиардов долларов.
Как утверждают эксперты, соблюдение рекомендаций позволяет избежать проблем с сердечно-сосудистой системой, предупреждает диабет 2 типа и рак, снижает тревогу, улучшает память. "Физическая активность имеет важное значение для здоровья и благополучия, она может помочь продлить жизнь на годы", - отмечает глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.