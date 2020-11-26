ВОЗ: Физическим упражнениям необходимо уделять от 2,5 до 5 часов в неделю

Всемирная организация здравоохранения обновила свои рекомендации относительно физической активности, которая необходима людям для поддержания формы и здоровья. Согласно расчетам ВОЗ, взрослые должны уделять различным упражнениям от 150 до 300 минут в неделю, а дети и подростки - по 60 минут в день. По мнению специалистов, в период пандемии, когда многие люди вынуждены оставаться дома, крайне важно выполнять данные рекомендации.

Как отмечают эксперты ВОЗ, "любое движение полезно для здоровья". "Если бы население мира было более активным, можно было бы избежать до пяти миллионов смертей в год", - уверены они.

Прежде организация выступала за то, чтобы несовершеннолетние уделяли физическим упражнениям по 60 минут в день, а взрослые по 150 минут в неделю. События последнего года вынудили ВОЗ пересмотреть рекомендации. "Детская норма" осталось прежней, а вот для взрослых ее увеличили. Причем для всех, не исключая хронических больных и инвалидов.

Согласно статистике, собранной организацией, 25 процентов взрослых и 80 процентов подростков не имеют достаточной физической активности. В итоге это ведет к тому, что на медицинскую помощь им уходит дополнительно 54 миллиарда долларов, а производительность снижается в экономическом плане на 14 миллиардов долларов.

Как утверждают эксперты, соблюдение рекомендаций позволяет избежать проблем с сердечно-сосудистой системой, предупреждает диабет 2 типа и рак, снижает тревогу, улучшает память. "Физическая активность имеет важное значение для здоровья и благополучия, она может помочь продлить жизнь на годы", - отмечает глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.