ВОЗ: За сутки в мире зарегистрировано более 527 тысяч новых случаев COVID-19

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 59,4 миллиона, увеличившись за сутки более чем на 527 тысяч. Таковы данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованные в ночь на четверг.

Сообщается, что количество летальных исходов выросло почти на 10 тысяч, превысив 1,4 миллиона. При этом максимальное число заразившихся за сутки было зафиксировано 14 ноября - 668 656 человек, а смертей - 17 апреля - 12 432, пишет ТАСС, отмечая, что статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения, предоставляемые государствами.

По данным специалистов, на сегодняшний день больше всего подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано в США - 12,2 миллиона, на втором месте Индия - 9,2 миллиона, на третьем Бразилия - свыше шести миллионов.