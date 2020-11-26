Новости

Стали известны последние слова Марадоны перед смертью 03:09
"Аталанта" с Миранчуком обыграла "Ливерпуль" в Лиге чемпионов 02:32
Трамп помиловал своего экс-советника по нацбезопасности Флинна 02:29
ВОЗ: За сутки в мире зарегистрировано более 527 тысяч новых случаев COVID-19 01:58
В Москве скончались 73 пациента с коронавирусом 01:19
Германия продлит коронавирусные ограничения до конца года 00:30
Трамп заявил о махинациях демократов на выборах и своей победе 00:27
Сын Марадоны попал в реанимацию 00:19
Нурмагомедов отреагировал на смерть Марадоны 25.11.2020
РФ и Таджикистан планируют провести заседание межправкомиссии в 2021 году 25.11.2020
Врач перечислила продукты для защиты от коронавируса 25.11.2020
Видео: В Неаполе болельщики вышли почтить память Диего Марадоны 25.11.2020
Постпред при ООН: Россия продолжит борьбу с террористами в Сирии 25.11.2020
Путин поручил создать комитет по подготовке к председательству России в Арктическом совете 25.11.2020
Эксперт ВОЗ объяснила, как коронавирус мог перейти к человеку 25.11.2020
Видео: У дома Марадоны собрались полиция и болельщики 25.11.2020
Правительство выделит средства на закупку медицинского транспорта в регионы 25.11.2020
Кабмин поддержит студентов-медиков, помогающих в борьбе с COVID-19 25.11.2020
Черчесов выразил соболезнования родным и близким Марадоны 25.11.2020
В Подмосковье остаются свободными более трети ковидных коек 25.11.2020
В Турции зафиксирован третий пик коронавируса 25.11.2020
В Подмосковье готовы к работе 18 пунктов вакцинации от коронавируса 25.11.2020
В Вооруженных силах за сутки вылечился от коронавируса 241 военнослужащий 25.11.2020
Митрополит Иларион прокомментировал разделение внутри кипрской церкви 25.11.2020
Пеле отреагировал на новость о смерти Марадоны 25.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Наташа Барбье: Дача - это не каторга, а радость и удовольствие
Наташа Барбье: Дача - это не каторга, а радость и удовольствие
26.11.2020 01:58
Рубрика: Общество

ВОЗ: За сутки в мире зарегистрировано более 527 тысяч новых случаев COVID-19

Фото: AFP/Sajjad HUSSAIN Фото: AFP/Sajjad HUSSAIN
Фото: AFP/Sajjad HUSSAIN

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 59,4 миллиона, увеличившись за сутки более чем на 527 тысяч. Таковы данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованные в ночь на четверг.

Фото: BSIP/UIG Via Getty Images
Эксперт ВОЗ объяснила, как коронавирус мог перейти к человеку

Сообщается, что количество летальных исходов выросло почти на 10 тысяч, превысив 1,4 миллиона. При этом максимальное число заразившихся за сутки было зафиксировано 14 ноября - 668 656 человек, а смертей - 17 апреля - 12 432, пишет ТАСС, отмечая, что статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения, предоставляемые государствами.

По данным специалистов, на сегодняшний день больше всего подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано в США - 12,2 миллиона, на втором месте Индия - 9,2 миллиона, на третьем Бразилия - свыше шести миллионов.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Месси и Роналду отреагировали на смерть Марадоны
Названа дата итогового сочинения в 11-х классах
ОП РФ просит кабмин оказать дополнительную поддержку социальным НКО
Для "черных кредиторов" введут сроки до трех лет
В Берлине задержали водителя авто, врезавшегося в ограждение резиденции Меркель
Можно ли заранее создать защиту от будущих вирусов
Что и как едят школьники