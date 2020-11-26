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26.11.2020 16:16
Рубрика: Общество

ВПР перенесут на осень 2021 года при ухудшении эпидситуации

Текст: Ксения Колесникова
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки подвела предварительные итоги проведения Всероссийской проверочной работы в 2020 году и представила планы на следующий год.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

- В 2020 году из-за эпидемиологической ситуации ВПР были проведены не весной, а осенью, в начале учебного года. В них приняли участие более 7 миллионов учащихся из 37 тысяч школ. Общее количество участников ВПР возросло по сравнению с прошлым годом. Но предварительные данные свидетельствуют о некотором снижении результатов ВПР в этом году по сравнению с прошлым, - рассказали в Рособрнадзоре. - Расписание проведения ВПР в школах в 2021 году будет определено в зависимости от эпидемиологической ситуации. Планируется их проведение весной в конце текущего учебного года. Если эпидемиологическая обстановка не позволит провести ВПР в эти сроки, они могут пройти осенью.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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Как рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, у ведомства накопилась большая база данных по итогам различных мониторингов: ЕГЭ, ОГЭ, всероссийских проверочных работ, национальных и международных исследований качества образования.

- К концу года мы создадим соответствующую карту регионов РФ. В дальнейшем планируем сделать аналогичную оценку и по муниципалитетам. Эти данные смогут использовать руководители региональных органов управления образованием для понимания сложившейся ситуации и работы по повышению качества образования, - сообщил Анзор Музаев.

Как и в 2020 году, в 2021 году для школ будет определен временной интервал проведения ВПР, внутри которого они смогут самостоятельно сформировать график проверочных работ по разным классам и предметам. Также в перспективе перечень ВПР будет дополнен проверочной работой по оценке навыков, важных для цифровой экономики, которую школьники будут выполнять на компьютере.

- Школам, показавшим низкие результаты ВПР, мы будем помогать. В этом году мы начали реализацию проекта "500+" по поддержке слабых школ. На будущий год планируется существенное расширение этого проекта, в нем примут участие до трети школ из числа включенных в списки школ с низкими результатами в каждом регионе, - рассказал директор Федерального института оценки качества образования (ФИОКО) Сергей Станченко.

Фото: Александр Корольков
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Что еще интересного ждет систему образования? Как рассказали в Рособрнадзоре, в 2021 году во всех организациях СПО впервые будут проведены ВПР, в рамках которых студентам колледжей и техникумов будет предложено написать две проверочных работы: по профильному предмету и работу, проверяющую уровень общеобразовательной подготовки.

Общество Образование Правительство Рособрнадзор

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