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Вышел новый Xiaomi Redmi Note 9 Pro с NFC. Цена - ниже 20 тысяч рублей

Текст:   Антон Благовещенский
26.11.2020,  
18:44
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi официально презентовала новую версию смартфона Redmi Note 9 Pro 5G с поддержкой сетей пятого поколения и обновленным дизайном.

Redmi Note 9 Pro. Фото: Xiaomi

Блок камер стал круглым, основной модуль получил разрешение 108 Мп, присутствуют также макрообъектив, сканер глубины и ультраширокоугольный сенсор.

Redmi Note 9 Pro 5G обзавелся 6,67-дюймовым IPS-экраном с разрешением FullHD+ с поддержкой частоты обновления 120 Гц и сенсорной чувствительностью 240 Гц. На практике это означает, что анимация станет более плавной, а дисплей станет заметно быстрее реагировать на прикосновения.

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Сердцем смартфона стала система на чипе Snapdragon 750G, объем памяти может составлять 6/128б 8/128 и 8/256 Гб. Аккумулятор емкостью 4820 мАч поддерживает быструю зарядку на 33 Вт через порт USB-C. Предусмотрены разъем для наушников и модуль NFC, реализована поддержка карт microSD.

Стоимость базовой версии Redmi Note 9 Pro 5G 6/128 Гб составит 1599 юаней (около 18400 рублей), модификации на 8/128 и 8/256 Гб обойдутся в 1799 и 1999 юаней (20700 и 23000 рублей соответственно).

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