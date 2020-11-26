За год на Северном Кавказе с участием Росгвардии нейтрализовано 13 бандитов

За 9 месяцев 2020 года года инженерно-техническими подразделениями и группами разминирования Росгвардии обнаружено и обезврежено значительное количество боеприпасов и взрывоопасных предметов. Все они представляли серьезную угрозу безопасности граждан. Об этих и других фактах боевой работы рассказал на состоявшейся в Москве 16-ой международной конференции, посвященной участию СМИ в противодействии терроризму, советник директора Росгвардии Валерий Грибакин. Мероприятие проходило в режиме видеоконференции.

Валерий Грибакин напомнил, что на территории Северо-Кавказского федерального округа эффективно выполняет задачи по противодействию терроризму и экстремизму, а также установлению лидеров и участников бандподполья Объединенная группировка войск (сил), общее руководство которой возложено на войска национальной гвардии.

Так, в 2020 году в зонах ответственности Росгвардии проведено более 3700 мероприятий. С участием подразделений войск национальной гвардии нейтрализовано 13 бандитов, задержано 32 активных участника и пособника бандподполья. Уничтожено 66 объектов их инфраструктуры, изъято из незаконного оборота 410 единиц оружия.

Также Валерий Грибакин рассказал, что Росгвардия в тесном взаимодействии с правоохранительными органами эффективно решает комплекс масштабных задач по обеспечению общественной безопасности граждан. В том числе, в вопросах противодействия современным вызовам и угрозам, к которым относится и терроризм. Результаты деятельности весьма значимы и активно освещаются в средствах массовой информации.