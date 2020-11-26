За год на Северном Кавказе с участием Росгвардии нейтрализовано 13 бандитов

Новости

Сколько денег Россия в этом году уже заработала на воде 17:47
Путин прибыл в Нижегородскую область 16:58
В Аргентине на церемонии прощания с Марадоной произошли беспорядки 16:54
На Урале завершили расследование убийства девушки из-за Audi 16:45
Хуснуллин: В 5 регионах проблема обманутых дольщиков решена 16:35
Российский сериал "Беспринципные" продлили сразу на два сезона 16:25
На матчах РПЛ и ФНЛ почтят память Диего Марадоны 16:20
В Подмосковье совершено покушение на девятилетнего ребенка 16:10
Ученые нашли способ выявлять клещевой энцефалит в домашних условиях 16:04
Коронавирус обнаружен в сборных Франции и Румынии по биатлону 15:58
Количество пожаров в столице снизилось на 22% 15:57
В Москве 26 ноября может выпасть до двух сантиметров снега 15:44
Сериал "Беспринципные" продлили еще на два сезона 15:40
В Минске высоко оценили коллегиальный диалог МИДов Союзного государства 15:34
Новый клип Моргенштерна и Крида набрал более 6 млн просмотров 15:16
Мантуров прокомментировал открытие нового фармпроизводства в Братске 14:50
Госдума одобрила проект в защиту традиционных ценностей 14:50
В Кремле дали оценку призывам сделать "шаг назад" по Донбассу 14:42
Лавров: РФ внесла в стоп-лист самых активных сторонников санкций из ЕС 14:35
Появился тизер спецвыпуска "Доктора Кто" с капитаном Джеком 14:29
Песков: В последние годы действия Вашингтона стали менее предсказуемы 14:28
Лавров: Запад использует методы "цветных революций" в Беларуси 14:21
Закупка лекарств для льготников станет еще прозрачней 14:17
Песков назвал возможный срок начала массовой вакцинации от коронавируса 14:08
Трамп отменит ограничения на поездки в США 14:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Подборка самых ярких голов Диего Марадоны
Подборка самых ярких голов Диего Марадоны
26.11.2020 17:44
Рубрика: Происшествия

За год на Северном Кавказе с участием Росгвардии нейтрализовано 13 бандитов

Текст: Михаил Фалалеев
За 9 месяцев 2020 года года инженерно-техническими подразделениями и группами разминирования Росгвардии обнаружено и обезврежено значительное количество боеприпасов и взрывоопасных предметов. Все они представляли серьезную угрозу безопасности граждан. Об этих и других фактах боевой работы рассказал на состоявшейся в Москве 16-ой международной конференции, посвященной участию СМИ в противодействии терроризму, советник директора Росгвардии Валерий Грибакин. Мероприятие проходило в режиме видеоконференции.

Валерий Грибакин напомнил, что на территории Северо-Кавказского федерального округа эффективно выполняет задачи по противодействию терроризму и экстремизму, а также установлению лидеров и участников бандподполья Объединенная группировка войск (сил), общее руководство которой возложено на войска национальной гвардии.

Фото: Пресс-служба Росгвардии
Росгвардейцев вооружат новейшими персональными видеорегистраторами

Так, в 2020 году в зонах ответственности Росгвардии проведено более 3700 мероприятий. С участием подразделений войск национальной гвардии нейтрализовано 13 бандитов, задержано 32 активных участника и пособника бандподполья. Уничтожено 66 объектов их инфраструктуры, изъято из незаконного оборота 410 единиц оружия.

Также Валерий Грибакин рассказал, что Росгвардия в тесном взаимодействии с правоохранительными органами эффективно решает комплекс масштабных задач по обеспечению общественной безопасности граждан. В том числе, в вопросах противодействия современным вызовам и угрозам, к которым относится и терроризм. Результаты деятельности весьма значимы и активно освещаются в средствах массовой информации.

Происшествия Терроризм Правительство Росгвардия

Главное сегодня

Принят закон о заморозке накопительной части пенсии
Собянин заявил, что действующие ограничения пока позволяют избежать "закрытия" города
Лавров: РФ внесла в стоп-лист самых активных сторонников санкций из ЕС
Госдума отклонила проект о выходном дне 31 декабря
В России запустят программу ипотеки под 6,5% на частные дома для молодежи
В МЧС предупредили о серьезных опасностях гибели судов от обледенения
СК возбудил дело в связи с возобновлением деятельности "Свидетелей Иеговы"