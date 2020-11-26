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26.11.2020 10:40
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 25 487 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 21,6% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам:

  • 1 Москва 6075
  • 2 Санкт-Петербург 3669
  • 3 Московская область 1022
  • 4 Нижегородская область 453
  • 5 Свердловская область 391
  • 6 Архангельская область 356
  • 7 Республика Карелия 351
  • 8 Хабаровский край 344
  • 9 Красноярский край 334
  • 10 Воронежская область 323
  • 11 Ростовская область 315
  • 12 Пермский край 295
  • 13 Республика Коми 285
  • 14 Мурманская область 277
  • 15 Иркутская область 273
  • 16 Забайкальский край 268
  • 17 Вологодская область 263
  • 18 Республика Бурятия 263
  • 19 Саратовская область 248
  • 20 Ульяновская область 248
  • 21 Самарская область 242
  • 22 Челябинская область 241
  • 23 Волгоградская область 239
  • 24 Омская область 238
  • 25 Кировская область 237
  • 26 Приморский край 231
  • 27 Республика Крым 231
  • 28 Ставропольский край 228
  • 29 Алтайский край 224
  • 30 Республика Саха (Якутия) 219
  • 31 Ханты-Мансийский автономный округ 209
  • 32 Томская область 205
  • 33 Новгородская область 203
  • 34 Ленинградская область 202
  • 35 Тверская область 201
  • 36 Ямало-Ненецкий автономный округ 198
  • 37 Калининградская область 189
  • 38 Ярославская область 187
  • 39 Новосибирская область 187
  • 40 Оренбургская область 184
  • 41 Республика Хакасия 180
  • 42 Псковская область 178
  • 43 Тюменская область 173
  • 44 Кемеровская область 172
  • 45 Белгородская область 171
  • 46 Краснодарский край 170
  • 47 Пензенская область 164
  • 48 Удмуртская Республика 162
  • 49 Курская область 157
  • 50 Амурская область 157
  • 51 Ивановская область 156
  • 52 Тульская область 153
  • 53 Астраханская область 150
  • 54 Калужская область 144
  • 55 Орловская область 141
  • 56 Брянская область 140
  • 57 Костромская область 139
  • 58 Республика Башкортостан 134
  • 59 Владимирская область 129
  • 60 Республика Чувашия 129
  • 61 Сахалинская область 127
  • 62 Тамбовская область 121
  • 63 Липецкая область 120
  • 64 Рязанская область 120
  • 65 Смоленская область 119
  • 66 Республика Дагестан 107
  • 67 Курганская область 105
  • 68 Республика Тыва 100
  • 69 Чеченская Республика 97
  • 70 Республика Алтай 91
  • 71 Кабардино-Балкарская Республика 90
  • 72 Республика Калмыкия 89
  • 73 Республика Мордовия 87
  • 74 Карачаево-Черкесская Республика 84
  • 75 Республика Ингушетия 82
  • 76 Республика Адыгея 79
  • 77 Республика Северная Осетия-Алания 76
  • 78 Республика Татарстан 76
  • 79 Камчатский край 75
  • 80 Севастополь 61
  • 81 Республика Марий Эл 50
  • 82 Магаданская область 45
  • 83 Еврейская автономная область 28
  • 84 Чукотский автономный округ 7
  • 85 Ненецкий автономный округ 4
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 187990 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

  • 1. Ханты-Мансийский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Республика Дагестан 0,6%
  • 2. Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Марий Эл 0,7%
  • 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Калмыкия, Магаданская область, Республика Тыва, Пензенская область, Брянская область, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Мордовия, Оренбургская область, Ростовская область, Краснодарский край, Республика Татарстан 0,8%

За последние сутки подтверждено 524 летальных случаев:

  1. Брянская область 5
  2. Владимирская область 15
  3. Воронежская область 12
  4. Ивановская область 5
  5. Калужская область 1
  6. Костромская область 2
  7. Курская область 3
  8. Липецкая область 2
  9. Московская область 22
  10. Орловская область 2
  11. Рязанская область 1
  12. Смоленская область 1
  13. Тверская область 1
  14. Тульская область 3
  15. Ярославская область 2
  16. Москва 73
  17. Республика Карелия 2
  18. Республика Коми 10
  19. Архангельская область 1
  20. Вологодская область 9
  21. Ленинградская область 2
  22. Мурманская область 8
  23. Санкт-Петербург 79
  24. Республика Адыгея 1
  25. Республика Калмыкия 4
  26. Республика Крым 6
  27. Краснодарский край 7
  28. Астраханская область 3
  29. Волгоградская область 5
  30. Ростовская область 16
  31. Севастополь 3
  32. Республика Дагестан 8
  33. Республика Ингушетия 1
  34. Кабардино-Балкарская Республика 2
  35. Чеченская Республика 1
  36. Ставропольский край 6
  37. Республика Башкортостан 3
  38. Республика Марий Эл 1
  39. Республика Мордовия 1
  40. Удмуртская Республика 2
  41. Республика Чувашия 9
  42. Пермский край 11
  43. Кировская область 1
  44. Нижегородская область 15
  45. Оренбургская область 5
  46. Пензенская область 1
  47. Самарская область 4
  48. Саратовская область 5
  49. Ульяновская область 7
  50. Свердловская область 8
  51. Тюменская область 2
  52. Ханты-Мансийский автономный округ 8
  53. Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  54. Челябинская область 10
  55. Республика Хакасия 5
  56. Алтайский край 10
  57. Красноярский край 25
  58. Иркутская область 7
  59. Кемеровская область 3
  60. Новосибирская область 6
  61. Омская область 14
  62. Томская область 3
  63. Республика Бурятия 11
  64. Республика Саха (Якутия) 6
  65. Забайкальский край 8
  66. Камчатский край 2
  67. Приморский край 4
За весь период по России умерло 38 062 человека

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 25 073 человека:

  1. Белгородская область 129
  2. Брянская область 161
  3. Владимирская область 219
  4. Воронежская область 268
  5. Ивановская область 141
  6. Калужская область 356
  7. Костромская область 173
  8. Курская область 281
  9. Липецкая область 124
  10. Московская область 644
  11. Орловская область 253
  12. Рязанская область 234
  13. Смоленская область 57
  14. Тамбовская область 179
  15. Тверская область 321
  16. Тульская область 148
  17. Ярославская область 185
  18. Москва 6229
  19. Республика Карелия 433
  20. Республика Коми 252
  21. Архангельская область 482
  22. Ненецкий автономный округ 11
  23. Вологодская область 201
  24. Калининградская область 142
  25. Ленинградская область 273
  26. Мурманская область 365
  27. Новгородская область 96
  28. Псковская область 113
  29. Санкт-Петербург 1862
  30. Республика Адыгея 66
  31. Республика Калмыкия 116
  32. Республика Крым 353
  33. Краснодарский край 98
  34. Астраханская область 101
  35. Волгоградская область 262
  36. Ростовская область 236
  37. Севастополь 108
  38. Республика Дагестан 117
  39. Республика Ингушетия 80
  40. Кабардино-Балкарская Республика 117
  41. Карачаево-Черкесская Республика 197
  42. Республика Северная Осетия - Алания 112
  43. Чеченская Республика 32
  44. Ставропольский край 142
  45. Республика Башкортостан 76
  46. Республика Марий Эл 61
  47. Республика Мордовия 66
  48. Республика Татарстан 69
  49. Удмуртская Республика 24
  50. Республика Чувашия 156
  51. Пермский край 244
  52. Кировская область 275
  53. Нижегородская область 677
  54. Оренбургская область 148
  55. Пензенская область 379
  56. Самарская область 192
  57. Саратовская область 571
  58. Ульяновская область 356
  59. Курганская область 32
  60. Свердловская область 395
  61. Тюменская область 349
  62. Ханты-Мансийский автономный округ 227
  63. Ямало-Ненецкий автономный округ 114
  64. Челябинская область 50
  65. Республика Алтай 226
  66. Республика Тыва 51
  67. Республика Хакасия 197
  68. Алтайский край 278
  69. Красноярский край 330
  70. Иркутская область 284
  71. Кемеровская область 143
  72. Новосибирская область 193
  73. Омская область 318
  74. Томская область 244
  75. Республика Бурятия 224
  76. Республика Саха (Якутия) 396
  77. Забайкальский край 224
  78. Камчатский край 111
  79. Приморский край 144
  80. Амурская область 162
  81. Магаданская область 73
  82. Хабаровский край 378
  83. Сахалинская область 100
  84. Еврейская автономная область 40
  85. Чукотский автономный округ 27
За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 685 492 человек
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