За сутки в России подтверждено 25 487 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 21,6% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам:
- 1 Москва 6075
- 2 Санкт-Петербург 3669
- 3 Московская область 1022
- 4 Нижегородская область 453
- 5 Свердловская область 391
- 6 Архангельская область 356
- 7 Республика Карелия 351
- 8 Хабаровский край 344
- 9 Красноярский край 334
- 10 Воронежская область 323
- 11 Ростовская область 315
- 12 Пермский край 295
- 13 Республика Коми 285
- 14 Мурманская область 277
- 15 Иркутская область 273
- 16 Забайкальский край 268
- 17 Вологодская область 263
- 18 Республика Бурятия 263
- 19 Саратовская область 248
- 20 Ульяновская область 248
- 21 Самарская область 242
- 22 Челябинская область 241
- 23 Волгоградская область 239
- 24 Омская область 238
- 25 Кировская область 237
- 26 Приморский край 231
- 27 Республика Крым 231
- 28 Ставропольский край 228
- 29 Алтайский край 224
- 30 Республика Саха (Якутия) 219
- 31 Ханты-Мансийский автономный округ 209
- 32 Томская область 205
- 33 Новгородская область 203
- 34 Ленинградская область 202
- 35 Тверская область 201
- 36 Ямало-Ненецкий автономный округ 198
- 37 Калининградская область 189
- 38 Ярославская область 187
- 39 Новосибирская область 187
- 40 Оренбургская область 184
- 41 Республика Хакасия 180
- 42 Псковская область 178
- 43 Тюменская область 173
- 44 Кемеровская область 172
- 45 Белгородская область 171
- 46 Краснодарский край 170
- 47 Пензенская область 164
- 48 Удмуртская Республика 162
- 49 Курская область 157
- 50 Амурская область 157
- 51 Ивановская область 156
- 52 Тульская область 153
- 53 Астраханская область 150
- 54 Калужская область 144
- 55 Орловская область 141
- 56 Брянская область 140
- 57 Костромская область 139
- 58 Республика Башкортостан 134
- 59 Владимирская область 129
- 60 Республика Чувашия 129
- 61 Сахалинская область 127
- 62 Тамбовская область 121
- 63 Липецкая область 120
- 64 Рязанская область 120
- 65 Смоленская область 119
- 66 Республика Дагестан 107
- 67 Курганская область 105
- 68 Республика Тыва 100
- 69 Чеченская Республика 97
- 70 Республика Алтай 91
- 71 Кабардино-Балкарская Республика 90
- 72 Республика Калмыкия 89
- 73 Республика Мордовия 87
- 74 Карачаево-Черкесская Республика 84
- 75 Республика Ингушетия 82
- 76 Республика Адыгея 79
- 77 Республика Северная Осетия-Алания 76
- 78 Республика Татарстан 76
- 79 Камчатский край 75
- 80 Севастополь 61
- 81 Республика Марий Эл 50
- 82 Магаданская область 45
- 83 Еврейская автономная область 28
- 84 Чукотский автономный округ 7
- 85 Ненецкий автономный округ 4
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 187990 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Ханты-Мансийский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Республика Дагестан 0,6%
- 2. Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Марий Эл 0,7%
- 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Калмыкия, Магаданская область, Республика Тыва, Пензенская область, Брянская область, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Мордовия, Оренбургская область, Ростовская область, Краснодарский край, Республика Татарстан 0,8%
За последние сутки подтверждено 524 летальных случаев:
- Брянская область 5
- Владимирская область 15
- Воронежская область 12
- Ивановская область 5
- Калужская область 1
- Костромская область 2
- Курская область 3
- Липецкая область 2
- Московская область 22
- Орловская область 2
- Рязанская область 1
- Смоленская область 1
- Тверская область 1
- Тульская область 3
- Ярославская область 2
- Москва 73
- Республика Карелия 2
- Республика Коми 10
- Архангельская область 1
- Вологодская область 9
- Ленинградская область 2
- Мурманская область 8
- Санкт-Петербург 79
- Республика Адыгея 1
- Республика Калмыкия 4
- Республика Крым 6
- Краснодарский край 7
- Астраханская область 3
- Волгоградская область 5
- Ростовская область 16
- Севастополь 3
- Республика Дагестан 8
- Республика Ингушетия 1
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Чеченская Республика 1
- Ставропольский край 6
- Республика Башкортостан 3
- Республика Марий Эл 1
- Республика Мордовия 1
- Удмуртская Республика 2
- Республика Чувашия 9
- Пермский край 11
- Кировская область 1
- Нижегородская область 15
- Оренбургская область 5
- Пензенская область 1
- Самарская область 4
- Саратовская область 5
- Ульяновская область 7
- Свердловская область 8
- Тюменская область 2
- Ханты-Мансийский автономный округ 8
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Челябинская область 10
- Республика Хакасия 5
- Алтайский край 10
- Красноярский край 25
- Иркутская область 7
- Кемеровская область 3
- Новосибирская область 6
- Омская область 14
- Томская область 3
- Республика Бурятия 11
- Республика Саха (Якутия) 6
- Забайкальский край 8
- Камчатский край 2
- Приморский край 4
За весь период по России умерло 38 062 человека
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 25 073 человека:
- Белгородская область 129
- Брянская область 161
- Владимирская область 219
- Воронежская область 268
- Ивановская область 141
- Калужская область 356
- Костромская область 173
- Курская область 281
- Липецкая область 124
- Московская область 644
- Орловская область 253
- Рязанская область 234
- Смоленская область 57
- Тамбовская область 179
- Тверская область 321
- Тульская область 148
- Ярославская область 185
- Москва 6229
- Республика Карелия 433
- Республика Коми 252
- Архангельская область 482
- Ненецкий автономный округ 11
- Вологодская область 201
- Калининградская область 142
- Ленинградская область 273
- Мурманская область 365
- Новгородская область 96
- Псковская область 113
- Санкт-Петербург 1862
- Республика Адыгея 66
- Республика Калмыкия 116
- Республика Крым 353
- Краснодарский край 98
- Астраханская область 101
- Волгоградская область 262
- Ростовская область 236
- Севастополь 108
- Республика Дагестан 117
- Республика Ингушетия 80
- Кабардино-Балкарская Республика 117
- Карачаево-Черкесская Республика 197
- Республика Северная Осетия - Алания 112
- Чеченская Республика 32
- Ставропольский край 142
- Республика Башкортостан 76
- Республика Марий Эл 61
- Республика Мордовия 66
- Республика Татарстан 69
- Удмуртская Республика 24
- Республика Чувашия 156
- Пермский край 244
- Кировская область 275
- Нижегородская область 677
- Оренбургская область 148
- Пензенская область 379
- Самарская область 192
- Саратовская область 571
- Ульяновская область 356
- Курганская область 32
- Свердловская область 395
- Тюменская область 349
- Ханты-Мансийский автономный округ 227
- Ямало-Ненецкий автономный округ 114
- Челябинская область 50
- Республика Алтай 226
- Республика Тыва 51
- Республика Хакасия 197
- Алтайский край 278
- Красноярский край 330
- Иркутская область 284
- Кемеровская область 143
- Новосибирская область 193
- Омская область 318
- Томская область 244
- Республика Бурятия 224
- Республика Саха (Якутия) 396
- Забайкальский край 224
- Камчатский край 111
- Приморский край 144
- Амурская область 162
- Магаданская область 73
- Хабаровский край 378
- Сахалинская область 100
- Еврейская автономная область 40
- Чукотский автономный округ 27
За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 685 492 человек