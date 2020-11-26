За сутки в России подтверждено 25 487 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 21,6% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам: 1 Москва 6075

2 Санкт-Петербург 3669

3 Московская область 1022

4 Нижегородская область 453

5 Свердловская область 391

6 Архангельская область 356

7 Республика Карелия 351

8 Хабаровский край 344

9 Красноярский край 334

10 Воронежская область 323

11 Ростовская область 315

12 Пермский край 295

13 Республика Коми 285

14 Мурманская область 277

15 Иркутская область 273

16 Забайкальский край 268

17 Вологодская область 263

18 Республика Бурятия 263

19 Саратовская область 248

20 Ульяновская область 248

21 Самарская область 242

22 Челябинская область 241

23 Волгоградская область 239

24 Омская область 238

25 Кировская область 237

26 Приморский край 231

27 Республика Крым 231

28 Ставропольский край 228

29 Алтайский край 224

30 Республика Саха (Якутия) 219

31 Ханты-Мансийский автономный округ 209

32 Томская область 205

33 Новгородская область 203

34 Ленинградская область 202

35 Тверская область 201

36 Ямало-Ненецкий автономный округ 198

37 Калининградская область 189

38 Ярославская область 187

39 Новосибирская область 187

40 Оренбургская область 184

41 Республика Хакасия 180

42 Псковская область 178

43 Тюменская область 173

44 Кемеровская область 172

45 Белгородская область 171

46 Краснодарский край 170

47 Пензенская область 164

48 Удмуртская Республика 162

49 Курская область 157

50 Амурская область 157

51 Ивановская область 156

52 Тульская область 153

53 Астраханская область 150

54 Калужская область 144

55 Орловская область 141

56 Брянская область 140

57 Костромская область 139

58 Республика Башкортостан 134

59 Владимирская область 129

60 Республика Чувашия 129

61 Сахалинская область 127

62 Тамбовская область 121

63 Липецкая область 120

64 Рязанская область 120

65 Смоленская область 119

66 Республика Дагестан 107

67 Курганская область 105

68 Республика Тыва 100

69 Чеченская Республика 97

70 Республика Алтай 91

71 Кабардино-Балкарская Республика 90

72 Республика Калмыкия 89

73 Республика Мордовия 87

74 Карачаево-Черкесская Республика 84

75 Республика Ингушетия 82

76 Республика Адыгея 79

77 Республика Северная Осетия-Алания 76

78 Республика Татарстан 76

79 Камчатский край 75

80 Севастополь 61

81 Республика Марий Эл 50

82 Магаданская область 45

83 Еврейская автономная область 28

84 Чукотский автономный округ 7

85 Ненецкий автономный округ 4 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 187990 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ханты-Мансийский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Республика Дагестан 0,6%

2. Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Марий Эл 0,7%

3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Калмыкия, Магаданская область, Республика Тыва, Пензенская область, Брянская область, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Мордовия, Оренбургская область, Ростовская область, Краснодарский край, Республика Татарстан 0,8% За последние сутки подтверждено 524 летальных случаев: Брянская область 5 Владимирская область 15 Воронежская область 12 Ивановская область 5 Калужская область 1 Костромская область 2 Курская область 3 Липецкая область 2 Московская область 22 Орловская область 2 Рязанская область 1 Смоленская область 1 Тверская область 1 Тульская область 3 Ярославская область 2 Москва 73 Республика Карелия 2 Республика Коми 10 Архангельская область 1 Вологодская область 9 Ленинградская область 2 Мурманская область 8 Санкт-Петербург 79 Республика Адыгея 1 Республика Калмыкия 4 Республика Крым 6 Краснодарский край 7 Астраханская область 3 Волгоградская область 5 Ростовская область 16 Севастополь 3 Республика Дагестан 8 Республика Ингушетия 1 Кабардино-Балкарская Республика 2 Чеченская Республика 1 Ставропольский край 6 Республика Башкортостан 3 Республика Марий Эл 1 Республика Мордовия 1 Удмуртская Республика 2 Республика Чувашия 9 Пермский край 11 Кировская область 1 Нижегородская область 15 Оренбургская область 5 Пензенская область 1 Самарская область 4 Саратовская область 5 Ульяновская область 7 Свердловская область 8 Тюменская область 2 Ханты-Мансийский автономный округ 8 Ямало-Ненецкий автономный округ 3 Челябинская область 10 Республика Хакасия 5 Алтайский край 10 Красноярский край 25 Иркутская область 7 Кемеровская область 3 Новосибирская область 6 Омская область 14 Томская область 3 Республика Бурятия 11 Республика Саха (Якутия) 6 Забайкальский край 8 Камчатский край 2 Приморский край 4 За весь период по России умерло 38 062 человека За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 25 073 человека: Белгородская область 129 Брянская область 161 Владимирская область 219 Воронежская область 268 Ивановская область 141 Калужская область 356 Костромская область 173 Курская область 281 Липецкая область 124 Московская область 644 Орловская область 253 Рязанская область 234 Смоленская область 57 Тамбовская область 179 Тверская область 321 Тульская область 148 Ярославская область 185 Москва 6229 Республика Карелия 433 Республика Коми 252 Архангельская область 482 Ненецкий автономный округ 11 Вологодская область 201 Калининградская область 142 Ленинградская область 273 Мурманская область 365 Новгородская область 96 Псковская область 113 Санкт-Петербург 1862 Республика Адыгея 66 Республика Калмыкия 116 Республика Крым 353 Краснодарский край 98 Астраханская область 101 Волгоградская область 262 Ростовская область 236 Севастополь 108 Республика Дагестан 117 Республика Ингушетия 80 Кабардино-Балкарская Республика 117 Карачаево-Черкесская Республика 197 Республика Северная Осетия - Алания 112 Чеченская Республика 32 Ставропольский край 142 Республика Башкортостан 76 Республика Марий Эл 61 Республика Мордовия 66 Республика Татарстан 69 Удмуртская Республика 24 Республика Чувашия 156 Пермский край 244 Кировская область 275 Нижегородская область 677 Оренбургская область 148 Пензенская область 379 Самарская область 192 Саратовская область 571 Ульяновская область 356 Курганская область 32 Свердловская область 395 Тюменская область 349 Ханты-Мансийский автономный округ 227 Ямало-Ненецкий автономный округ 114 Челябинская область 50 Республика Алтай 226 Республика Тыва 51 Республика Хакасия 197 Алтайский край 278 Красноярский край 330 Иркутская область 284 Кемеровская область 143 Новосибирская область 193 Омская область 318 Томская область 244 Республика Бурятия 224 Республика Саха (Якутия) 396 Забайкальский край 224 Камчатский край 111 Приморский край 144 Амурская область 162 Магаданская область 73 Хабаровский край 378 Сахалинская область 100 Еврейская автономная область 40 Чукотский автономный округ 27 За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 685 492 человек