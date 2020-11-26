В одном из столичных ресторанов при получении 2 млн рублей из рук шоумена Сергея Глушко, более известного под сценическим псевдонимом Тарзан, были задержаны две дамы. Уроженка кубанской Кабардинки 49-летняя Антонина Саввидис и 21-летняя студентка ГИТИС Екатерина Колисниченко, также гостья из Краснодарского края, вступили в октябре с артистом в переписку в одном из мессенджеров. Дамы требовали 2 млн рублей, в противном случае грозились опубликовать в Сети некое "видео оргии 20-летней давности" с участием Тарзана. Сейчас следователи выясняют, действительно ли была у злоумышленниц такая запись или они все выдумали.

По предварительным данным, Саввидис действительно была много лет назад знакома с Сергеем Глушко. Найдя молодую актрису (дамы оказались соседками в хостеле), Антонина придумала схему обогащения. Замысел был в том, чтобы представить девушку незаконно рожденной дочерью Тарзана. Дамы даже встречались с пиарщиками, предлагая им свою историю.

Но Тарзан нисколько не испугался и обратился в полицию. Далее переписку с вымогательницами он уже вел под присмотром оперативников. На встречу тоже пошел под прикрытием.

Поступок женщин попадает под статью 163 УК РФ "вымогательство". Кроме того, требование более 1 миллиона рублей - это особо крупный размер. Ответственность за это преступление - от семи до 15 лет лишения свободы.