Загитова и Медведева вместе выступят в шоу

Олимпийская чемпионка Алина Загитова и серебряный призер Игр в Пхенчхане Евгения Медведева снова окажутся на одном льду. Фигуристки выступят в шоу своего тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которое было перенесено с 31 марта этого года и пройдет в Казани 2 апреля 2021-го.

Напомним, что Медведева, покинувшая группу после Олимпиады, вернулась к Тутберидзе после контрольных прокатов, но в этом сезоне ни разу не вышла на старт из-за травмы спины. Алина Загитова взяла паузу в карьере и сейчас пробует себя в роли ведущей "Ледникового периода". Но в минувшие выходные Алина выступила с показательными номерами после Гран-при в Москве. Выглядела чемпионка эффектно, но откаталась с одним падением.

Также в шоу Тутберидзе примут участие двукратная чемпионка России Анна Щербакова, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева, серебряный призер ЧМ Элизабет Турсынбаева и серебряный призер Гран-при в Москве Морис Квителашвили.