Закупка лекарств для льготников станет еще прозрачней

Завершается работа на Единым регистром льготников, имеющих право на бесплатные лекарства, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в четверг, 26 ноября, выступая на Всероссийском конгрессе пациентов. "Регистр льготников почти готов, это новый формат работы, и в ближайшее время мы должны перейти на новую систему планирования льготного лекарственного обеспечения", - сказал он.

Мурашко напомнил, что в этом году расширен список высокозатратных нозологий - заболеваний, при которых гражданам предоставляются бесплатные лекарства, а средства на их закупку выделяются из федерального бюджета.

Он также рассказал, что со следующего года закупать такие лекарства, а также медизделия для пациентов с тяжелыми заболеваниями централизованно будет специальный фонд. Его накопления будут формироваться, в том числе за счет части средств, поступающих от НДФЛ с доходов граждан, превышающих 5 млн в год. Дело в том, что с 2021 года вводится новый налог для богатых - это значит, что НДФЛ для них увеличивается с 13% до 15%, полученные средства будут направляться на оказание помощи тяжелобольным детям.

"Мы видим, что изменение налогового законодательства ориентировано исключительно на благие цели, на оказание помощи маленьким пациентам и сохранение жизни многих из них", - подчеркнул Мурашко, отметив, что главным распорядителем средств фонда будет экспертный совет, в который войдут представители общественных организаций и медицинского сообщества. Они будут следить за тем, чтобы закупки лекарств и медизделий были прозрачными и честными.