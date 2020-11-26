Заседание коллегий министерств культуры Беларуси и России пройдет в Минске

Трехлетний план сотрудничества министерств культуры Союзного государства в области театрального искусства, музейного и библиотечного дела и кинематографии эксперты склонны считать примером динамичного развития. Об этом, в частности, свидетельствует и успешное выполнение проектов, предусмотренных в минувшем году.

Дальнейшие перспективы творческой кооперации вошли в повестку очередного заседания коллегии профильных ведомств с участием министров двух стран, которое проходит в белорусской столице 26 ноября, информирует БЕЛТА.

Комментируя итоги уже пройденного пути, в белорусском министерстве напомнили, что в Минске, Лиде, Вишнево, Бобруйске и Могилеве вызвали особый интерес Дни духовной культуры России в Беларуси. Представители обеих государств приняли участие в международных фестивалях "Интермузей" и "Славянский базар в Витебске", Форуме регионов, межгосударственной программе "Брест - культурная столица Содружества", Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

Кроме того, с аншлагами прошли гастроли театров, выставочные проекты, выступления российских коллективов и исполнителей. Состоялись мастер-классы для студентов художественных и музыкальных вузов Беларуси, а также совместные пленэры. Российские и белорусские фильмы демонстрировались на международных кинофестивалях на территории двух стран.

Правда, в связи с эпидобстановкой большая часть двусторонних мероприятий перенесена в этом году на вторую половину года. Но и в этих условиях партнерам удается активно использовать интерактивные площадки и организовывать обменные мероприятия в режиме онлайн.

А в самом конце сентября в Синеокой состоялись выставки Новгородского государственного объединенного музея-заповедника. Полоцкий историко-культурный музей-заповедник принял экспозицию старообрядческих книг из собраний российского музея. В картинной галерее Г.Х. Ващенко в Гомеле прошла выставка работ Ивана Шишкина. В Национальном историческом музее Беларуси открылась выставка современного российского художественного текстиля, авторского костюма и аксессуаров "Эпоха, люди, жизнь. Пространство искусства ХХ века", подготовленная Всероссийским музеем декоративно-прикладного и народного искусства.