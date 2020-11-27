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27.11.2020 16:09
Рубрика: Общество

Абрамченко назвала главное препятствие на пути мусорной реформы

Текст: Алексей Дуэль
Для дальнейшего развития мусорной реформы стране необходимо перейти от использования мусоропроводов к раздельному сбору отходов. Без этого добиться национальной цели по комфортной городской среде будет сложно, заявила в интервью каналу "Россия 24" вице-премьер Виктория Абрамченко.

"Я не могу сказать, что (мусорная реформа) не работает, - сказала вице-премьер. - Она, наверное, не так активно движется, как хотелось бы. Что мы делаем сейчас - мы утвердили дорожную карту раздельного сбора мусора. Для того, чтобы реформа обращения с ТКО (твердыми коммунальными отходами) шла дальше, не буксовала, необходимо вторичные материальные ресурсы, - это та самая упаковка: пластик, стекло, картон, алюминий - собирать отдельно, не допускать смешивания с другими видами отходов, для того чтобы не тратить время, силы и средства на сортировку".

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Одним из главных препятствий на пути мусорной реформы Виктория Абрамченко назвала мусоропроводы. Эти, по ее словам, "рудименты" не должны появляться в новостройках, да и в многоквартирных домах прежних конструкций их должны заменить контейнерные площадки.

"В рамках достижения национальной цели по комфортной городской среде и комфортной среде для жизни нашего населения в целом мы должны обеспечить сортировку 100% мусора к 2030 году, - подчеркнула вице-премьер. - А для этого нужны сортировочные мощности".

Раздельный сбор мусора необходим, чтобы добиться и другой цели - вдвое сократить объем мусора, отправляемого на захоронение, полагает Виктория Абрамченко. Как и извлечение вторичных материальных ресурсов, это должно стать одним из шагов в плавном переходе к экономике замкнутого цикла.

Таким же важным шагом должна стать и расширенная ответственность производителя, считает вице-премьер. По ее данным, за прошлый год было собрано только 3 млрд рублей экологического сбора, тогда как платежи населения за вывоз мусора составили 190 млрд рублей.

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"Мы хотим ввести принцип, что упаковка должна утилизироваться в 100% случаев, - сказала Виктория Абрамченко. - Около 90% (отходов) - это упаковка. Это то, что становится мусором сразу. Поэтому в отношении упаковки нужно вводить, и мы это делаем, в декабре будет концепция утверждена, 100% утилизации. Для этого стимулируем создание мощностей. Бизнес может сам создать мощности по сортировке и утилизации. А с субъектами РФ в рамках реформы ТКО мы эти мощности будем создавать с государственной поддержкой".

При этом рост тарифов на вывоз мусора для населения не должен расти на величину, превышающую уровень инфляции, считает вице-премьер. Вместо этого будут предусмотрены новые меры государственной поддержки отрасли. В том числе субсидирование процентных ставок по кредитам и льготный лизинг на закупку оборудования, преимущественно отечественного. Реализовывать их правительство собирается вместе с ППК "Российский экологический оператор".

Общество Экология Экономика ЖКХ Правительство Вице-премьеры "Мусорная" реформа

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