Адвокат рассказала о плане действий при обнаружении денег на улице

Новости

В Москве открываются катки 08:25
Названа сложность при испытаниях вакцин от коронавируса 07:50
Марадона похоронен рядом со своими родителями 07:40
Снег с дождем и температура около нуля задержатся в столице до конца ноября 07:39
МиГ-29 ВМС Индии потерпел крушение в Аравийском море 07:06
В Индии пять человек погибли при пожаре в клинике для больных COVID-19 06:55
В США создан определяющий 50 типов рака тест 06:15
Американские нефтяники приговорены к тюремному заключению в Венесуэле 05:53
В Минобороны РФ рассказали о работе военных саперов в Нагорном Карабахе 05:31
Роспотребнадзор: Люди с ВИЧ более подвержены заражению коронавирусом 05:20
СМИ: Гендир "Спартака" Газизов близок к уходу из клуба 04:35
Врач рассказал о способах реабилитации после COVID-19 03:56
Один из частых способов приготовления пищи оказался опасным для легких 03:55
Главный санитарный врач Англии призвал не обниматься с родными на Рождество 03:31
В Национальном парке Галапагос обнаружили белого пингвина 03:25
Walt Disney уволит 32 тысячи сотрудников 02:59
Жители столицы Сирии получили гуманитарную помощь из России 02:54
Трамп обозначил новые сроки поставок вакцины от COVID-19 в США 02:23
Перечислены ключевые признаки инфаркта 01:52
Российские клубы ни разу не выиграли в 16 еврокубковых матчах сезона 01:51
В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях в ряде регионов России 01:43
"Наполи" почтил память Марадоны победой над "Риекой" в Лиге Европы 01:15
Способное достроить "Северный поток-2" судно вышло в море 00:58
В Калининграде на месте убийства мужчины и женщины найден пистолет 00:39
Экс-сотрудник ФСБ получил условный срок по делу о невозврате 9 элитных ковров 00:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
В Москве открываются катки
В Москве открываются катки
Подборка самых ярких голов Диего Марадоны
Подборка самых ярких голов Диего Марадоны
27.11.2020 08:06
Рубрика: Происшествия

Адвокат рассказала о плане действий при обнаружении денег на улице

Текст: Оксана Грибанова

Найденные на улице деньги, как бы это заманчиво ни было, не стоит оставлять себе, никого об этом не уведомив. Находку следует либо оставить там, где она лежала, либо отнести в полицию. Ещё вариант - самостоятельно найти собственника и отдать ему потерянное. Это можно установить по личным вещам, если найденное было в кошельке. Иначе есть риск попасть под статью, предупредила адвокат Юлия Кузнецова.

Фото: iStock
Банки стали использовать роботов-юристов для подачи исков

"Согласно ст. 227 ГК РФ находка - это обнаружение чужой вещи, которая выбыла из владения собственника помимо его воли", - уточнила адвокат.

Если деньги человек взял, а собственника найти не удалось, то следует обратиться в полицию, написать заявление с подробным изложением того, при каких обстоятельствах были обнаружены деньги, и какая именно сумма, передает агентство "Прайм".

Если в течение шести месяцев собственник денег не найдется, их можно забрать себе (налог на доход в этом случае не взимается) или передать в муниципальную собственность.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество

Главное сегодня

Путин пообещал держать ситуацию в Усолье-Сибирском на личном контроле
Способное достроить "Северный поток-2" судно вышло в море
Главврач больницы в Коммунарке раскрыл главную опасность COVID-19
В ГИБДД объяснили методику наказания водителей за разговоры по телефону
Марадона похоронен рядом со своими родителями
В МЧС предупредили о серьезных опасностях гибели судов от обледенения
СК возбудил дело в связи с возобновлением деятельности "Свидетелей Иеговы"