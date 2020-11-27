Адвокат рассказала о плане действий при обнаружении денег на улице

Найденные на улице деньги, как бы это заманчиво ни было, не стоит оставлять себе, никого об этом не уведомив. Находку следует либо оставить там, где она лежала, либо отнести в полицию. Ещё вариант - самостоятельно найти собственника и отдать ему потерянное. Это можно установить по личным вещам, если найденное было в кошельке. Иначе есть риск попасть под статью, предупредила адвокат Юлия Кузнецова.

"Согласно ст. 227 ГК РФ находка - это обнаружение чужой вещи, которая выбыла из владения собственника помимо его воли", - уточнила адвокат.

Если деньги человек взял, а собственника найти не удалось, то следует обратиться в полицию, написать заявление с подробным изложением того, при каких обстоятельствах были обнаружены деньги, и какая именно сумма, передает агентство "Прайм".

Если в течение шести месяцев собственник денег не найдется, их можно забрать себе (налог на доход в этом случае не взимается) или передать в муниципальную собственность.