Аренду лесных участков передадут на федеральный уровень

Законопроект, предусматривающий поэтапную передачу на федеральный уровень полномочий по предоставлению в аренду лесных участков, разработан Минприроды России и представлен для общественного обсуждения. Об этом сообщает пресс-служба Рослесхоза.

"Разработанный законопроект предусматривает поэтапный переход к предоставлению уполномоченным федеральным органом исполнительной власти лесных участков из состава земель лесного фонда, в том числе необходимых для реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, - объяснили в Рослесхозе. - Кроме того, законопроект предполагает развитие механизма обеспечения лесным сырьем отечественных предприятий, осуществляющих глубокую переработку древесины".

Проект федерального закона подготовлен в рамках реализации поручения Владимира Путина, а также в соответствии с планом мероприятий по декриминализации и развитию лесного комплекса, утвержденным вице-премьером Викторией Абрамченко, добавили в ведомстве.

Необходимость совершенствования порядка предоставления лесных участков вызвана в том числе тем, что сейчас лесопромышленники сталкиваются со сложностями при подборе и последующем получении лесных участков в аренду для реализации инвестиционных проектов в регионах, отметили в Рослесхозе. Специалисты считают, что проблема усугубляется, если речь идет о межрегиональном инвестиционном проекте, для реализации которого необходима лесосырьевая база сразу в нескольких регионах.

Предполагается, что положения о заключении договоров аренды лесных участков для реализации инвестиционных проектов в области освоения лесов вступят в силу с 1 января 2022 года, а остальные положения законопроекта - на год позже, когда будет запущена и введена в промышленную эксплуатацию Федеральная государственная информационная система лесного комплекса (ФГИС ЛК).